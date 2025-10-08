  1. استانها
برگزاری راهپیمایی«جمعه‌های خشم» درحمایت از مردم فلسطین و غزه در گلستان

گرگان- راهپیمایی «جمعه‌های خشم» در حمایت از مردم فلسطین و غزه، جمعه ۱۸ مهر ماه پس از نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان با دعوت از مردم، از برگزاری راهپیمایی سراسری «جمعه‌های خشم» در حمایت از مردم فلسطین و غزه خبر داد. این راهپیمایی روز جمعه ۱۸ مهرماه، بلافاصله پس از نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار خواهد شد.

مراسم در گرگان از مقابل مصلی نماز جمعه آغاز و تا میدان شهدا ادامه خواهد داشت. این حرکت مردمی با هدف ابراز همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت اقدامات خشونت‌آمیز علیه غزه برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان از تمامی اقشار مختلف مردم دعوت کرده است تا با حضور گسترده خود در این راهپیمایی، حمایت و همدلی خود را با ملت فلسطین نشان دهند.

