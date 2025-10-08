به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان با دعوت از مردم، از برگزاری راهپیمایی سراسری «جمعه‌های خشم» در حمایت از مردم فلسطین و غزه خبر داد. این راهپیمایی روز جمعه ۱۸ مهرماه، بلافاصله پس از نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار خواهد شد.

مراسم در گرگان از مقابل مصلی نماز جمعه آغاز و تا میدان شهدا ادامه خواهد داشت. این حرکت مردمی با هدف ابراز همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت اقدامات خشونت‌آمیز علیه غزه برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان از تمامی اقشار مختلف مردم دعوت کرده است تا با حضور گسترده خود در این راهپیمایی، حمایت و همدلی خود را با ملت فلسطین نشان دهند.