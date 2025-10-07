به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در جلسهای با آقای چاوشی، خیر برجسته حوزه سلامت، با اشاره به نقش مؤثر مشارکتهای مردمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، بر اهمیت توسعه و بهبود زیرساختهای اورژانس و مراکز درمانی استان تأکید کرد.
ابرازه ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند خیران فعال حوزه سلامت، اظهار کرد: حمایت و مشارکت نیکوکاران، پشتوانهای ارزشمند برای ارائه خدمات بهتر به مردم و ارتقای سطح سلامت جامعه است.
وی همچنین افزود: گسترش برنامههای خیران و ایجاد زمینههای همکاری با نهادهای مردمی از اولویتهای اصلی دانشگاه علوم پزشکی است و با پیگیریهای مستمر، پروژههای حوزه سلامت با سرعت بیشتری به بهرهبرداری خواهد رسید.
در این دیدار به سابقه فعالیتهای خیرانه آقای چاوشی نیز اشاره شد؛ پیش از این، وی چندین خودرو آمبولانس به مراکز درمانی استان اهدا کرده بود تا خدمات اورژانسی برای بیماران به نحو مطلوبتر ارائه شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن قدردانی از این اقدامات خیرخواهانه، اظهار کرد: استمرار اینگونه مشارکتها نه تنها کیفیت خدمات درمانی را ارتقا میبخشد، بلکه الگویی ارزشمند برای سایر خیران و نیکوکاران در سطح کشور به شمار میرود.
ابرازه در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم تمام تلاش خود را برای حمایت و توسعه فعالیتهای خیران حوزه سلامت به کار خواهد گرفت تا با همافزایی نهادهای مردمی و مسئولان، زمینه ارائه خدمات درمانی مطلوب و جامع به مردم فراهم شود.
قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بر ضرورت تقویت زیرساختهای اورژانس و مراکز درمانی استان با مشارکت نهادهای مردمی و خیران تأکید کرد.
