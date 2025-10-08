به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان سه شنبه شب در نشست مشترک کمیسیون کارگری استان و شهرستان های جنوبی استان ، همراهی و هم افزایی مدیریت سیاسی و محلی با مدیریت صنعت در استان را مثبت ارزیابی کرد و پیوند مدیریت استان و صنعت را کارگشای مشکلات کارگری استان دانست.

رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهرافزود: این پیوند زمینه تحقق مباحث مورد طرح در کمیسیون کارگری را تسهیل و فراهم کرده و مسایل و مشکلات کارگری استان را حل و فصل می‌کند.

معاون سیاسی استاندار بوشهر، جنوب استان بوشهر را به واسطه حضور کارگران و کارفرمایان از اقوام و استان‌های سراسر کشور، ایرانی کوچک برشمرد و یادآور شد: نیروهای مشغول در صنعت در کنار جامعه محلی، در یک تعامل خوب به زیست و خدمت مشغول هستند.

وی ادامه داد: با این اوصاف ساکنان محلی به واسطه میزبانی از صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی، انتظاراتی به حق به ویژه در حوزه اشتغال فرزندان خود دارند که نیاز است توسط واحد کار و اشتغال منطقه ویژه پیگیری شود و اشتغال حداقل ۵۰ درصدی نیروهای بومی تحقق یابد.

وی با بیان اینکه با پیگیری استاندار، تفاهم نامه ساخت مرکز فنی و حرفه‌ای در جوار صنعت برای مهارت آموزی هم استان‌های متقاضی اشتغال اجرایی شده است ابراز امیدواری کرد که نیاز صنعت به نیروی ماهر از استان فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت پرداخت به موقع حقوق کارگران که وظیفه قانونی، تضامنی و اخلاقی کارفرمایان و پیمانکاران است بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون کارگری استان، تمامی شرکت‌هایی که سه ماه تاخیر و بیشتر در پرداخت دارند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.