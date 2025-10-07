اعزام هیئت وزارت علوم به همدان برای بررسی موارد دانشجویی مطرح شده

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان از اعزام هیئتی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این استان برای بررسی موارد مطرحشده پیرامون مباحث دانشجویی خبر داد.
حمزه امرایی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به موارد مطرحشده اخیر در رابطه با مسائل دانشجویی و پیرو درخواست استاندار همدان، دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اعزام هیئتی به این استان صادر شد.
وی افزود: این هیئت به منظور بررسی دقیق و انجام اقدامات قانونی لازم به همدان اعزام شدهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در پایان خاطرنشان کرد: نتایج بررسیها و اقدامات انجامشده متعاقباً از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
