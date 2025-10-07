  1. استانها
  2. همدان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

اعزام هیئت وزارت علوم به همدان برای بررسی موارد دانشجویی مطرح شده

همدان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان از اعزام هیئتی از وزارت علوم به این استان برای بررسی موارد اخیر مطرح شده در حوزه دانشجویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان از اعزام هیئتی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این استان برای بررسی موارد مطرح‌شده پیرامون مباحث دانشجویی خبر داد.

حمزه امرایی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به موارد مطرح‌شده اخیر در رابطه با مسائل دانشجویی و پیرو درخواست استاندار همدان، دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اعزام هیئتی به این استان صادر شد.

وی افزود: این هیئت به منظور بررسی دقیق و انجام اقدامات قانونی لازم به همدان اعزام شده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در پایان خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده متعاقباً از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

