  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

زیرسازی و آسفالت ۱۳۸ کیلومتر از راه‌های روستایی لرستان انجام شد

زیرسازی و آسفالت ۱۳۸ کیلومتر از راه‌های روستایی لرستان انجام شد

خرم‌آباد - عملیات زیرسازی و آسفالت ۱۳۸ کیلومتر از راه‌های روستایی لرستان طی نیمه نخست سال جاری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا چراغی، رئیس اداره ساخت و توسعه راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان اظهار داشت: باهدف برخورداری روستاها از راه مناسب، محرومیت‌زدایی و افزایش ایمنی در محورهای روستایی، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ۱۰۰ کیلومتر عملیات زیرسازی و ۳۸ کیلومتر عملیات آسفالت راه‌های روستایی استان اجرا شده است.

وی به اعتبار هزینه شده اشاره کرد و افزود: این ۱۳۸ کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت راه روستایی با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

رئیس اداره ساخت و توسعه راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان به ابنیه فنی احداث شده اشاره کرد و گفت: در عملیات زیرسازی ۳ دستگاه پل و ۳۷ دستگاه آب‌نما احداث شده است.

چراغی اضافه کرد: با احداث این مقدار راه روستایی، ۳۱۴ روستا در استان از نعمت آسفالت بهره‌مند خواهند شد.

کد خبر 6615222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها