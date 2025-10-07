به گزارش خبرگزاری مهر، رضا چراغی، رئیس اداره ساخت و توسعه راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان اظهار داشت: باهدف برخورداری روستاها از راه مناسب، محرومیت‌زدایی و افزایش ایمنی در محورهای روستایی، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ۱۰۰ کیلومتر عملیات زیرسازی و ۳۸ کیلومتر عملیات آسفالت راه‌های روستایی استان اجرا شده است.

وی به اعتبار هزینه شده اشاره کرد و افزود: این ۱۳۸ کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت راه روستایی با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

رئیس اداره ساخت و توسعه راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان به ابنیه فنی احداث شده اشاره کرد و گفت: در عملیات زیرسازی ۳ دستگاه پل و ۳۷ دستگاه آب‌نما احداث شده است.

چراغی اضافه کرد: با احداث این مقدار راه روستایی، ۳۱۴ روستا در استان از نعمت آسفالت بهره‌مند خواهند شد.