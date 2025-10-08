خدمات مرکز مشاوره حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری تشریح شد

حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح اهم فعالیت‌های مرکز مشاوره اسلامی «سماح» حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری پرداخت و اظهار کرد: این مرکز در اسفندماه سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی جامعه هدف حوزه علمیه به‌صورت رسمی آغاز کرد.

مدیر مرکز مشاوره سماح حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مرکز علاوه بر طلاب و خانواده‌های آنان به عموم مردم نیز خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد، ادامه داد: رسالت اولیه این مرکز ناظر به طلاب و خانواده‌های آنان بود اما خدمات ما طی این مدت، عموم خانواده‌ها را نیز تحت پوشش قرار داده و استفاده برای همه مردم آزاد است. همچنان که در حال حاضر بخش زیادی از مراجعان این مرکز خارج از حوزه هستند.

خدمات مرکز مشاوره سماح گسترش می‌یابد

ملکی بیان کرد: خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی مرکز مشاوره سماح شامل مشاوره تخصصی در موضوعات خانواده، ازدواج، کودک، نوجوان، روانشناختی، اضطراب، افسردگی، وسواس، حقوقی، مشاوره تحصیلی، استعدادیابی و نیز برپایی کارگاه‌های عمومی و تخصصی است.

وی با تصریح اینکه در حال حاضر ۲ استاد تمام‌وقت و شش استاد نیمه‌وقت خانم و آقا با مرکز مشاوره اسلامی سماح همکاری دارند، افزود: این افراد از حیث دانش و تجربه در زمره اساتید برجسته حوزه هستند و تحصیلات عالی حوزوی و دانشگاهی در زمینه روانشناسی اسلامی دارند.

ملکی از استقرار مرکز مشاوره اسلامی سماح در مکان جدید واقع در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد خبر داد و گفت: باتوجه به رفع مشکل فضا، تبلیغات این مرکز برای جذب مخاطب به زودی آغاز خواهد شد و خدمات هم به حوزویان و هم خدمات عمومی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

این مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه با توجه به مشکل فضا تا کنون تبلیغاتی برای این مرکز و جذب مخاطب نداشتیم، گفت: با اینحال در شش ماهه اخیر بالغ بر ۱۱۰ مراجعه حضوری ثبت شده که این مراجعان از داخل و خارج استان هم از جامعه حوزوی و هم عموم مردم خدمات مشاوره‌ای را دریافت کردند.

ملکی با تأکید بر اینکه تعرفه مشاوره‌های این مرکز حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ مصوب و هر جلسه نیز به جای ۴۵ دقیقه، ۶۰ دقیقه است، اظهار کرد: بیشتر مراجعات ما تا کنون در زمینه مشکلات خانواده و ازدواج و نیز مشاوره‌های تحصیلی و کودک و نوجوان بوده است.

خدمت به مردم از خاستگاه نهاد حوزه

مدیر مرکز مشاوره اسلامی سماح حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اولویت مرکز ارائه مشاوره‌های حضوری است اما در مواردی که مراجع امکان حضور در شهرکرد را نداشته باشد، مشاوره تلفنی نیز ارائه می‌شود.

ملکی با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری مرکز مشاوره سماح صرفاً معطوف بر خدمت‌رسانی بوده و بهره‌وری مالی را دنبال نمی‌کند، گفت: تلاش می‌شود که از خاستگاه نهاد مقدس حوزه، به عموم جامعه خدمتی ارائه شود و مردم هر چه بهتر و بیشتر با این نهاد ارتباط برقرار کنند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر رشته تخصصی مشاوره اسلامی در حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری دایر است که این نویدبخش تربیت اساتید برجسته آینده و گسترش فعالیت‌های تخصصی مشاوره اسلامی حوزه علمیه استان خواهد بود.