فلاحی:۳۰۴۳ واحد مسکن ملی حمایتی در ایلام نیازمند توجه دولت هستند

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دیدار با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی،افزود: در این دیدار مجموعه‌ای از مطالبات زیرساختی و خدماتی استان ایلام مطرح و دستورات اجرایی صادر شده است.

وی تصریح کرد: درخواست اختصاص زمین ۵۰۰۰ متری در شهرستان مهران و ۳۵۰۰ متری در شهرستان ایلام برای احداث منازل سازمانی برای کارکنان خدوم مرزبانی مطرح شد که وزیر مح دستور دادند این موضوع در اولویت قرار گیرد و برای تسریع در اقدام، اختیار آن به استان تفویض شود.

وی افزود: با توجه به نیاز مبرم مناطق مختلف استان به خدمات روبنایی، درخواست تأمین اعتبار ساخت ۱۵ مدرسه، خانه بهداشت و کلانتری از محل اعتبارات صندوق مسکن ارائه شده که وزیر راه و شهرسازی دستور دادند مدارس با مشارکت سازمان نوسازی ساخته شوند و خانه‌های بهداشت و کلانتری‌ها از محل صندوق مسکن تأمین اعتبار شوند.

فلاحی ادامه داد: درخواست پرداخت سهم دولت برای تکمیل آزادراه حمیل نیز مطرح شد که وزیر راه با توجه به اهمیت محور مذکور، دستور تکمیل آن را صادر کردند.

وی گفت: با توجه به ناایمن بودن و تصادف‌خیز بودن محورهای ایلام–ملکشاهی–مهران و ایلام–صالح‌آباد–مهران–چالاب–چنگوله، خواستار تسریع در عملیات اجرایی این مسیرها هستیم،وزیر راه و شهرسازی دستور دادند شرکت ساخت در اجرای این محورها تسریع کند.

وی افزود: برای جایگزینی مسیر ایوان–زرنه–ترن–پلیه–میان–سومار به جای مسیر موجود، درخواست صدور مجوز مطالعه ارائه شده که مورد موافقت قرار گرفت.

نماینده ایلام همچنین گفت: با توجه به اینکه سه هزار و ۴۳ واحد مسکن ملی حمایتی در حال ساخت است و بسیاری از متقاضیان توان پرداخت هزینه‌های ساخت را ندارند، از وزیر خواستیم مبالغی به شکل بلاعوض و تسهیلات علی‌الحساب برای محرومین اختصاص یابد. وزیر دستور بررسی و تأمین اعتبار با اولویت را صادر کردند.