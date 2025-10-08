به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح خوابگاه دانش‌آموزی پسرانه در روستای داشلی‌برون شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال برای ساخت این خوابگاه با زیربنای ۱۷۰۰ مترمربع هزینه شده است. بخشی از این اعتبار از سوی بنیاد برکت تأمین و مابقی از محل اعتبارات دولتی اختصاص یافته است.

وی افزود: این خوابگاه ظرفیت پذیرش ۱۸۰ دانش‌آموز را دارد و انتظار می‌رود دانش‌آموزان در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها گفت: شهرستان گنبدکاووس با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر و حدود ۹۰ هزار دانش‌آموز، نیاز مبرمی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی دارد و این اقدامات گام مهمی در تحقق این هدف به شمار می‌روند.

در ادامه این مراسم، مدرسه خیرساز دخترانه شش کلاسه‌ای با زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع در شهر گنبدکاووس نیز با حضور رضوان حکیم‌زاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش، افتتاح شد. هزینه ساخت این مدرسه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.