۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

افتتاح خوابگاه دانش‌آموزی ۱۸۰ نفره در داشلی‌برون

گرگان-مدیرکل نوسازی مدارس گلستان از افتتاح خوابگاه دانش‌آموزی ۱۸۰ نفره در داشلی‌برون با هزینه ۲۴۰ میلیارد ریال خبرداد و گفت: بخشی از هزینه آن توسط بنیاد برکت تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح خوابگاه دانش‌آموزی پسرانه در روستای داشلی‌برون شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال برای ساخت این خوابگاه با زیربنای ۱۷۰۰ مترمربع هزینه شده است. بخشی از این اعتبار از سوی بنیاد برکت تأمین و مابقی از محل اعتبارات دولتی اختصاص یافته است.

وی افزود: این خوابگاه ظرفیت پذیرش ۱۸۰ دانش‌آموز را دارد و انتظار می‌رود دانش‌آموزان در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها گفت: شهرستان گنبدکاووس با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر و حدود ۹۰ هزار دانش‌آموز، نیاز مبرمی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی دارد و این اقدامات گام مهمی در تحقق این هدف به شمار می‌روند.

در ادامه این مراسم، مدرسه خیرساز دخترانه شش کلاسه‌ای با زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع در شهر گنبدکاووس نیز با حضور رضوان حکیم‌زاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش، افتتاح شد. هزینه ساخت این مدرسه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.

