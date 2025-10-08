به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی بدین شرح است:

﴿یَآأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَئآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ «سوره مائده، آیه ۸»

(ای مؤمنان! برای خدا قیام‌کنید و به عدالت گواهی دهید، و مبادا دشمنی قومی شما را به بی‌عدالتی کشاند؛ عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیک‌تر است، و از خدا پروا دارید که او به آنچه می‌کنید آگاه است.) «سوره مائده، آیه ۸»

امنیت، عطیه‌ای الهی و ودیعه‌ای الهام‌بخش است که خدای سبحان آن را مایه‌ی آرامش، قوام جامعه و زمینه‌ساز رشد و عدالت قرار داده است. قرآن کریم، عدالت را مدار تقوا و امنیت را ثمره‌ی ایمان می‌شمارد؛ و پیامبر اکرم(ص) وطن بی‌امنیت را، فاقد خیر و برکت دانسته است.

در این مسیر الهی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از ارکان اقتدار و از مظاهر عزّت و نظم در نظام اسلامی است. این نهاد ایمانی با دوراندیشی، اراده‌ی پولادین، و حرکت مخلصانه و مجاهدانه، سهمی سترگ در تأمین و ارتقای امنیت کشور اعم از امنیت اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و روانی ایفا نموده و از پایه‌های اصلی پیشرفت، قوام و سربلندی ایران اسلامی به شمار می‌آید.

نقش‌آفرینی‌های قاطع و مؤمنانه‌ی این نیرو در مقابله با قانون‌گریزان، هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت عمومی در عرصه‌های حقیقی و مجازی، چهره‌ای تابناک از ایمان و غیرت دینی را به نمایش نهاده است. فراجا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و سازمانی خود، جلوه‌هایی الهام‌بخش از خدمت، ایثار و تعهد را در پهنه‌ی میهن اسلامی رقم زده و پرچم‌دار امنیت و آسایش مردم مؤمن و شریف ایران بوده است.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با تعظیم و تکریم در برابر ارواح مطهر شهدای والامقام فراجا که در میدان‌های پاسداری از امنیت، اخلاق و کرامت مردم، جان خود را نثار راه حق کردند، درود و سلام الهی را نثار آنان می‌کند و اذعان دارد که آرامش و اقتدار ایران اسلامی، مرهون تلاش‌ها، ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های بی‌وقفه‌ی دلاورمردان نیروی انتظامی است.

این مرکز، ضمن گرامی‌داشت هفته‌ی نیروی انتظامی، این ایام را به فرماندهان، مدیران، کارکنان خدوم و خانواده‌های صبور و مؤمن آنان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند منّان، برای این خادمان صادق ملت، دوام عزت، سلامت، موفقیت و توفیق روزافزون مسئلت می‌نماید.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ (سوره بقره، آیه ۲۵۰)