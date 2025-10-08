به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت و تبریک آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه به مناسبت شهادت حجت الاسلام والمسلمین ولی الله حیدری به این شرح است:
انالله و انا الیه راجعون
وَلَا تَحسَبَنَّ ٱلَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ أَموَٰتَاۚ بَلۡ أَحیَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ یُرۡزَقُونَ (آل عمران ۱۶۹)
شهادت روحانی با اخلاص و خدوم، حجت الاسلام والمسلمین شهید علیرضا ولیزاده را به محضر حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف» مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه و ملت غیور ایران تسلیت عرض مینماییم.
این واقعه دردناک که در حین انجام وظیفه الهی و در سنگر خدمت، تبلیغ و جهاد رخ داد، بار دیگر نشان داد روحانیت انقلابی در دفاع از امنیت و عزت کشور تا پای جان ایستاده است.
شهادت این طلبه مجاهد مصداق بارز آیه شریفه«وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا » است.
این شهید والامقام، با خون پاک خود وفاداری به عهد الهی و استمرار راه شهدا را امضا کرد. او در سنگرهای گوناگون جهادی خدمات خالصانهای به اسلام، انقلاب و مردم شریف ایران ارائه نمود و در نهایت، مهر ختام دفتر زندگیش شهادت بود.
ما ضمن محکومیت شدید تجاوز ناجوانمردانه ضد انقلاب به مرزبانان جان برکف، به خانواده گرامی این شهید و عموم مردم غیور ایران، اطمینان میدهیم که حوزههای علمیه و روحانیت در رسالت دینی و استمرار ماموریت الهی خویش هیچ شک و تردیدی به دل راه نداده و نخواهد داد و همچون گذشته، سینه خود را سپر بلای توطئههای دشمنان خواهد کرد بیتردید خون این شهید والامقام همراه با خون دیگر شهدای روحانی راه آینده حوزه و انقلاب را وشنتر خواهد کرد و پرچم مبارزه با طاغوت و ظلم را برافراشته نگه خواهد داشت.
از خداوند متعال رحمت و غفران واسعه برای آن روحانی جهادی و فاضل، و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان محترم و عموم داغدیدگان مسئلت داریم. روحش با شهدای محشور نامش ماندگار و راهش پر رهرو باد.
