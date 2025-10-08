حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبتنام بیستوهشتمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی «همسفر تا بهشت» همزمان با سراسر کشور از دهم مهرماه در سطح دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، اظهار کرد: زوجهای حائز شرایط تا ۳۰ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی Ezdevaj.nahad.ir ثبتنام کنند.
مسئول دفاتر نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سال گذشته ۱۸۰ زوج دانشجوی استان در ازدواج دانشجویی نامنویسی کردند، ادامه داد: پیشبینی ما این است که امسال بیش از ۲۰۰ زوج ثبتنام کنند که زمان سفر معنوی دانشجویان مزدوج به مشهد مقدس اواسط آبانماه خواهد بود.
وی با بیان اینکه اولویت نهاد استان بر اعزام زوجهای دانشجو به صورت کاروان است، تصریح کرد: در ایام حضور زوجهای دانشجو در مشهد مقدس ویژه برنامههایی همچون کارگاه آموزشی، برنامههای مذهبی، مسابقات و اهدای جوایز و ... در نظر گرفته شده است.
حمزه با تأکید بر اینکه تاریخ عقد متقاضیان باید از یکم فروردین ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ باشد، گفت: زوجهایی که هر دو دانشجو هستند، فقط یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی ثبتنام کند و در صورتی که فقط یکی از زوجین دانشجو باشد، همان فرد به عنوان داوطلب اصلی ثبتنام کرده و اطلاعات همسر را در سامانه وارد کند.
وی افزود: هزینه رفت و آمد دانشجویان مزدوج به مشهد بر عهده زوجین خواهد بود، اما هزینه اسکان به طور کامل توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تأمین میشود.
مسئول دفاتر نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: جشن محوری ازدواج دانشجویی در استان اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده برگزار خواهد شد که دانشگاههای استان هر ساله هدایایی برای زوجهای دانشجوی خود پیشبینی و اهدا میکنند.
