به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور مجید فراهانی معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، افزود: دولت چهاردهم از آغاز به کار خود توجه ویژه‌ای به مسایل مرتبط با محیط‌زیست داشته که نمونه بارز آن حضور معاون اجرایی رییس جمهور در تمامی جلسات کارگروه ملی آلودگی هوا و جلسات کارگروه ملی پسماند است.

انصاری با اشاره به اینکه تلاش ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که این ارتباط تقویت شود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت معاونت اجرایی چالش‌های این بخش را رفع کنیم، اظهار کرد: یکی از این مشکلات طرح های دارای پیشرفت فیزیکی و فاقد مجوز است که گزارش نخست این جلسه در مورد این موضوع است و گزارش بعدی در مورد اثرات سوء معادن در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: تصمیمات استانی نباید باعث نادیده گرفتن قوانین محیط‌زیستی باشد.

انصاری با اشاره به اهمیت پیوست محیط زیستی در سفرهای استانی رییس جمهور تاکید کرد: ضرورت دارد در برنامه‌های سفر رییس‌جمهور پیوست‌های محیط‌زیستی برنامه ها مدنظر قرار گیرد.

مجید فراهانی افزود: تاب‌آوری یکی از شاخصه‌های اصلی کشور ماست و یکی از دلایل تاب آوری ما در جنگ اخیر نیز تاب آوری محیط‌زیستی ما بود.

وی با اشاره به اینکه امروزه تاب‌آوری محیط‌زیستی در کشورها یک الزام است، افزود: اگر امروز بحران‌های مختلف در ابعاد مختلف در کشور داریم از ناترازی ها تا فرونشست و کمبود آب و غیره، یکی از مهمترین دلایل وجود این چالش ها، نادیده گرفتن چارچوب های محیط زیستی است.

فراهانی تاکید کرد: خوشبختانه با آغاز دولت چهاردهم با همت خانم انصاری و با تاکید رییس جمهور موضوع محیط‌ زیست به عنوان یکی از الزامات دولت مطرح شده است و در تمامی سفرهای استانی و جلسات مختلف نخستین شاخصی که رییس جمهور به آن توجه می‌کند چارچوب های محیط‌زیستی و استعلامات محیط‌زیستی است و حتی در برخی از موارد در سفرهای استانی طرح های فاقد استعلامات محیط‌زیستی از لیست برنامه‌های کلنگ‌زنی و افتتاح خارج شده است.

فراهانی تصریح کرد: اگر امروز مشاهده می کنیم که وزرا یا حتی معاونان رییس جمهور تاکید می‌کنند روی رعایت ضوابط محیط‌زیستی این به طور مشخص دستور و حساسیت شخص رییس جمهوری است و این مسیر را باید با هم دیگر بپیماییم و اصلاح کنیم.

معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری تاکید کرد: شرایط کشور، فشارهای بین‌المللی و بسیاری از مسایلی که کشور درگیر آن است باعث می‌شود که نخستین قربانی محیط زیست باشد و اصلاح مسیر در شرایط جنگ و شرایط فعلی کشور بسیار سخت است.

وی تصریح کرد: امروزه یکی از سخت‌ترین کارهای کشور حفاظت و صیانت از محیط‌زیست است. گاهی اوقات برخی طرح ها شروع می‌شود و انتظاراتی را در سرمایه‌گذار و مردم محلی به وجود می‌آورد و از طرفی بدون مجوز فعالیت خود را آغاز کرده و این مساله برای ما به معضل تبدیل شده است.

وی گفت: نمی شود که یک طرح که مطابق قانون باید مجوز دریافت کند بدون مجوز شروع به کار کند و سپس از پیشرفت ۹۰ درصد با فشار افکار عمومی به دنبال مجوز باشد و لازم است سازوکاری اندیشیده شود که سازمان اختیار قانونی برای متوقف کردن طرح را داشته باشد. در کنار این باید آموزش‌های لازم برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی به نمایندگان مجلس، استانداران، مردم محلی و سرمایه گذاران داده شود.

فراهانی افزود: رعایت ضوابط محیط زیستی از برنامه توسعه سوم به بعد همواره مورد تاکید قانونگدار بوده است و این نشان می دهد که ما با مسئله بسیار مهمی روبه رو هستیم و باید در رعایت این ضوابط ذره‌ای عقب نشینی نکنیم.

معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری اضافه کرد: در دولت چهاردهم به رغم همه مشکلات مالی تامین انرژی از محل تجدیدپذیرها همواره مورد تاکید ویژه رییس جمهور است و در همین یک سال دولت معادل ۲۰ سال گذشته انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه دادیم و این به ‌رغم تمامی هزینه‌های هنگفتی است که توسعه این گونه انرژی ها را با خود به دنبال دارد.