به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی صبح در نشست با فرمانده سپاه کربلای استان افزود: همدلی و هم افزایی دستگاه قضایی استان با دستگاه های اطلاعاتی و اجرایی، فرصتی مغتنم برای پیشرفت وتوسعه همه جانبه استان است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران، ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دلسوزانه و مجاهدانه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می کند و همه ما قدردان مجاهدت های شبانه روزی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم.

پوریانی تصریح کرد: ارتباط بسیار خوبی بین همکاران قضایی و مجموعه سپاه وجود دارد که می تواند در راستای حفظ امنیت استان بسیار موثر و تاثیرگذار باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره و در همه صحنه ها درکنار انقلاب و مردم بوده و دستگاه قضایی استان نیز در جهت کمک به گسترش عدالت و امنیت استان در کنار دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی است.

پوریانی خاطرنشان کرد: از خودگذشتگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسیاری از بحران های داخلی و خارجی، امنیت مردم را تضمین کرده است.

گفتنی است در این دیدار، طرفین ضمن بررسی راهکارهای تعامل و همکاری میان دستگاه‌های قضایی و مجموعه‌های اجرایی و اجتماعی، بر تقویت هم‌افزایی برای ارتقای امنیت، حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.

همچنین در این نشست، لزوم تداوم ارتباط سازنده میان نهادهای مختلف برای تحقق اهداف مشترک در مسیر خدمت‌رسانی به مردم استان مازندران مورد توجه قرار گرفت.