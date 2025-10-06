به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعد از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته فراجا با فرماندهی انتظامی استان بر حفظ اقتدار نیروی انتظامی در برخورد قاطع با اراذل و اوباش تاکید کرد و گفت: دادگستری استان با حمایت قضایی از اقتدار نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش با احدی تعارف ندارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره ۶۴۳ شهید انتظامی مازندران، افزود: نیروی انتظامی استان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای حفظ امنیت مردم۱۰ شهید تقدیم انقلاب کرد و امنیت مردم و حضور بیش از ۱۰ میلیون مسافر در دوران جنگ اخیر، مرهون زحمات شبانه روزی، مجاهدت ها و احساس مسئولیت بالای نیروی انتظامی استان مازندران است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شهدای امنیت، متعلق به نیروی انتظامی هستند و ما قدردان این رشادت ها و فداکاری‌ها هستیم، افزود: برای تحقق عدالت و امنیت، همکاری و هماهنگی نزدیک میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را لازم می دانیم و در واقع دستگاه قضایی و انتظامی در برقراری عدالت و امنیت، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

پوریانی با بیان اینکه عدم نظارت و برخورد جدی موجب افزایش جرم می شود، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد، افراد بومی یا غیر بومی، امنیت استان را با مخاطره مواجه کنند و این مساله به دادستان های سراسر استان نیز ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخورد با اراذل و اوباش اقدامات خوبی صورت گرفته و نباید هیچ گونه کوتاهی دراین خصوص صورت گیرد، دستگاه قضایی استان نیز همسو با فراجا به کسانی که امنیت استان را مختل کنند، امان نخواهد داد.

پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی و تعیین تکلیف پارکینگ های استان نیز تاکید و اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه بارها بر اهمیت بازدید از پارکینگ ها ونظارت و ساماندهی آن تاکید داشته اند که در این راستا، دادگستری مازندران در راستای سیاست های دستگاه قضایی نسبت به این مساله اهتمام ویژه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مدیریت، نظارت موثر و برگزاری نشست های منظم و همفکری و همدلی، در حل و فصل مشکلات و موضوعات مبتلابه استان اعم از ساماندهی پارکینگ ها بسیار موثر خواهد بود.

در ادامه این دیدار، سردار مفخمی، فرمانده انتظامی استان مازندران نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران و هیأت همراه، از همدلی و همراهی دستگاه قضایی با مجموعه انتظامی استان تقدیر و بر تداوم همکاری های دوجانبه، هم‌افزایی و هماهنگی در جهت برقراری عدالت و امنیت تاکید کرد.