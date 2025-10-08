به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح چهارشنبه نشست بررسی راهکارهای توسعه آبزی‌پروری در شهرستان دشتستان با بیان اینکه این شهرستان از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش کشاورزی برخوردار است، گفت: با وجود صدها استخر ذخیره آب کشاورزی در شهرستان دشتستان، زمینه مناسبی برای توسعه پرورش ماهی در این استخرها فراهم است.

وی گفت: استفاده از این ظرفیت ارزشمند می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری منابع آبی، تولید دوگانه (کشاورزی و آبزی‌پروری) و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه ایفا کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی نه تنها باعث افزایش تولید و تنوع فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی می‌شود، بلکه فرصت مناسبی برای افزایش درآمد و بهبود معیشت کشاورزان به وجود می‌آورد، این مدل تلفیقی از آبیاری و آبزی‌پروری، الگویی کارآمد برای استفاده بهینه از منابع آب در شرایط اقلیمی استان است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر در ادامه از اجرای فاز نخست طرح حمایت از کشاورزان با توزیع بچه‌ماهی رایگان خبر داد و اظهار داشت: در گام اول، ۵۰ هزار قطعه بچه‌ماهی به‌صورت رایگان بین کشاورزان و پرورش‌دهندگان شهرستان دشتستان توزیع می‌شود تا فعالیت پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب به‌طور عملی آغاز شود.

وی اضافه کرد: این روند در فازهای بعدی نیز ادامه خواهد یافت تا تمامی بهره‌برداران واجد شرایط از این طرح بهره‌مند شوند.

امینی همچنین به موضوع حمایت‌های مالی اشاره کرد و گفت: به‌منظور پشتیبانی از فعالان این حوزه، تسهیلات مالی از طریق بنیاد علوی و بنیاد برکت برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت تولیدکنندگان در حال پیگیری است. این حمایت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، اشتغال‌زایی گسترده و افزایش درآمد کشاورزان در شهرستان دشتستان باشد.

وی در پایان تأکید کرد: شیلات استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان و همراهی کشاورزان پرتلاش، با جدیت مسیر توسعه آبزی‌پروری، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را دنبال می‌کند تا دشتستان به یکی از قطب‌های مهم پرورش ماهی در استان تبدیل شود.