به گزارش خبرنگار مهر، عدنان عباسی عصر سه‌شنبه در بازدید از روند ذخیره‌سازی بچه‌ماهی در استخرهای خاکی استان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بخش آبزی‌پروری اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی در استخرهای خاکی استان بوشهر ذخیره‌سازی شده است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود میزان ذخیره‌سازی تا پایان دوره جاری به یک میلیون قطعه افزایش یابد.

رئیس گروه پرورش ماهی شیلات استان بوشهر با تأکید بر نقش استخرهای خاکی در توسعه آبزی‌پروری خاطرنشان کرد: استفاده از استخرهای خاکی برای پرورش ماهی، ظرفیت ارزشمندی برای افزایش تولید، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های آبزی‌پروری و توسعه این صنعت در استان به شمار می‌رود.

عباسی تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند ضمن افزایش تولید آبزیان، به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان نیز کمک کند.