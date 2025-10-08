به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نکیسا خوانساری متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در سخنانی با ارائه آماری تکان دهنده از گسترش و عواقب بیماری های قلبی عروقی در جهان، این بیماری ها را به عنوان بزرگ ترین تهدید برای سلامت بشر معرفی و در عین حال، بر قابل پیشگیری بودن آنها تاکید کرد.

این متخصص قلب و عروق به آمارهای جهانی در این رابطه اشاره کرد و گفت: بیماری های قلبی عروقی شامل سکته قلبی، سکته مغزی و مرگ ناگهانی قلبی، سالانه موجب فوت دوازده میلیون نفر در سراسر جهان می شود و در همه کشورها، عامل نیمی از مرگ و میرهای بزرگسالان است.

وی با بیان اینکه «آترواسکلروز» شایع ترین علت مرگ در اکثر کشورها و مهم ترین عامل از کارافتادگی است، افزود: علیرغم پیشرفت های چشمگیر در روش های تشخیصی و درمانی، کماکان یک سوم بیماران دچار سکته قلبی، فوت می کنند که نیمی از این مرگ ها در همان یک ساعت اول اتفاق می افتد و دو سوم بیمارانی که زنده می‌مانند، هرگز بهبودی کامل نخواهند یافت و به زندگی عادی بازنمی گردند.

این متخصص قلب و عروق، مرگ ناگهانی قلبی را از دیگر تظاهرات شایع بیماری عروق کرونر عنوان کرد و اظهار داشت: نکته نگران کننده این است که بیش از نیمی از قربانیان مرگ ناگهانی قلبی، هیچ سابقه قبلی از علائم قلبی نداشته‌اند.

خوانساری در ادامه، بیماری های قلبی عروقی را تحمیل کننده هزینه های هنگفت به سیستم های بهداشتی و درمانی کشورها عنوان کرد و در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی پرداخت و آن‌ها را در گروه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد.

وی با توضیح ساختار لیپوپروتئین‌ها، کلسترول LDL (کلسترول بد) را عامل اصلی در ایجاد آترواسکلروز و HDL (کلسترول خوب) را دارای نقش محافظتی معرفی کرده و مصرف سیگار را یکی از مخرب‌ترین عوامل عنوان و خاطرنشان کرد: خطر بروز سکته‌های قلبی در افراد سیگاری پنج برابر بیشتر است و ۹۰ درصد افرادی که به علت بیماری قلبی فوت می‌کنند، سیگاری بوده‌اند. علاوه بر آن از دیگر اثرات سیگار، باید به اسپاسم عروق کرونر، کاهش HDL، افزایش LDL و افزایش احتمال تشکیل لخته اشاره کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه به پرفشاری خون و دیابت و ارتباط مستقیم بین پرفشاری خون و بروز بیماری‌های قلبی پرداخت و دیابت را نیز به عنوان یک عامل اصلی و مهم برای بروز آترواسکلروز معرفی کردد که مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی را در مبتلایان به شدت افزایش می‌دهد.

خوانساری چاقی به ویژه چاقی شکمی و کم‌تحرکی را از دیگر عوامل پرخطر دانست و با اشاره به یک مطالعه در تهران هشدار داد: هشتاد درصد مردان و هشتاد و پنج درصد زنان تهرانی هیچ‌گونه فعالیت بدنی خارج از محیط کار یا منزل ندارند.

این متخصص قلب و عروق همچنین با تاکید بر این که بیماری های قلبی عروقی، قابــل پیشگیری ترین بیماری غیرواگیر انسان است، خاطرنشان کرد: آترواسکلروز (تصلب شراین) از کودکی شروع می شود و تا چندین دهه ممکن است بدون علامت باشد، بنابراین پیشگیری از همان دوران حائز اهمیت است.

وی راهکارهای پیشگیری را در دو سطح راهبرد جامعه برای افزایش آگاهی عمومی و تغییر سبک زندگی، و راهبرد فردی برای شناسایی افراد پرخطر از طریق غربالگری عنوان کرد.

این فلوشیپ اکوکاردیوگرافی در ادامه برای پیشگیری از بیماری های قلبی، تأکید کرد: پایه‌ای‌ترین اصل در محافظت از سلامت قلب، اتخاذ یک سبک زندگی پیشگیرانه است. این امر مستلزم پرهیز جدی از مواجهه با دود سیگار، پیروی از یک رژیم غذایی سالم با کاهش مصرف چربی‌ها و نمک، و همچنین گنجاندن حداقل پنج وعده میوه و سبزیجات تازه در برنامه روزانه است.

خوانساری گفت: علاوه بر این، انجام فعالیت بدنی منظم با شدت متوسط به مدت حداقل ۳۰ دقیقه و در سه روز از هفته، همراه با حفظ وزن در محدوده طبیعی (نمایه توده بدنی بین ۲۱ تا ۲۵) از ارکان اساسی این سبک زندگی به شمار می‌رود.

این متخصص قلب و عروق همچنین پایش منظم شاخص‌های سلامت قلب از قبیل اندازه‌گیری فشار خون حداقل هر دو سال یکبار و همچنین بررسی سطح کلسترول و HDL هر پنج سال یکبار از سن ۲۰ سالگی به بعد را به دلیل آن که امکان تشخیص به موقع عوامل خطر و مدیریت مؤثر آن‌ها فراهم می کند ضروری و از ارکان اصلی حفظ سلامت قلب عنوان کرد.