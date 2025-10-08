سیدعلی میر قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دوم ثبتنام زائران عمره مفرده از روز گذشته سهشنبه ۱۵ مهرماه ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و این روند به صورت همزمان در سراسر کشور در جریان است.
وی با اشاره به عملکرد استان گلستان در سالهای گذشته گفت: استان گلستان از ابتدای شهریور امسال به عنوان اولین استان کشور اعزام زائران عمره را آغاز کرده است و تاکنون هر پنج روز یک پرواز از فرودگاه گرگان به مقصد عربستان انجام میشود.
مدیر حج و زیارت گلستان افزود: ثبتنام مرحله دوم مخصوص زائرانی است که پیشپرداخت عمره خود را قبل از سال ۹۰ انجام دادهاند و در روز اول با اولویت ۴۰۰ ثبتنام میشوند و پس از تکمیل ظرفیت، اولویتهای بعدی تا شماره ۶۰۰ اعلام خواهند شد.
وی همچنین خبر داد: براساس برنامهریزی سازمان حج و زیارت، اعزام زائران تا پایان ماه مبارک رمضان سال آینده ادامه خواهد داشت و استان گلستان همچنان جز استانهای برتر در زمینه اعزام زائران عمره مفرده است.
میر قاسمپور بیان کرد: سال گذشته بیش از یازده هزار و ۸۰۰ زائر از استان گلستان به عمره مشرف شدند و امسال با توجه به روند ثبتنام و استقبال مردم، پیشبینی میکنیم حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش اعزام داشته باشیم.
وی درباره هزینه سفر نیز گفت: هزینه سفر برای این دوره که در ماههای آبان و آذر انجام میشود حدود ۶۴ تا ۶۵ میلیون تومان است که حدود یک میلیون تومان آن مربوط به هزینه هتلها است.
مدیر حج و زیارت استان گلستان به مدت اقامت زائران اشاره کرد و گفت: اقامت زائران ۱۰ روزه خواهد بود؛ پنج روز اول پس از ورود به جده، زائران اهل سنت مستقیم به مکه و زائران شیعه ابتدا به میقات مشرف میشوند. پس از انجام مناسک عمره، زائران با قطار به مدینه منوره رفته و پنج روز اقامت خواهند داشت، سپس از فرودگاه مدینه به گرگان بازمیگردند.
میر قاسمپور همچنین درباره نحوه واگذاری پیشپرداخت عمره به افراد دیگر تاکید کرد: واگذاری پیشپرداختها صرفاً از طریق سامانه رسمی سازمان حج و زیارت انجام میشود و مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی مجاز در استان که تعداد آنها ۵۱ دفتر فعال است، امکانپذیر است.
وی هشدار داد: متأسفانه در فضای مجازی و سایتهای نامعتبر مانند دیوار، برخی افراد سودجو اقدام به فروش غیرقانونی پیشپرداخت عمره میکنند که همه این موارد کلاهبرداری بوده و پیگرد قانونی دارد. لذا زائران باید تنها از طریق سامانه رسمی و دفاتر مجاز اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت گلستان از زائران و متقاضیان خواست که برای ثبتنام و پیگیری امور عمره به سایت مروبطه مراجعه کنند.
وی افزود: امید است با همکاری همه دستگاهها امسال نیز شاهد اعزام موفق و پرشور زائران استان گلستان باشیم.
