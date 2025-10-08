برگزاری هیئت ذوالفقار الحسین(ع) با نوای محمدحسین پویانفر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هفتگی هیئت ذوالفقارالحسین(ع) با محوریت روضه حضرت زهرا(س) و یادبود شهید مدافع حرم سردار میثم رضوانپور، در حسینیه حضرت سیدالشهداء(ع) واقع در اصفهان برگزار میشود.
در این مراسم، محمد دادستانپور، محمدحسین پویانفر و علیرضا شریفی به ایراد سخنرانی و مرثیه خوانی میپردازند.
هیئت ذوالفقارالحسین(ع) این نشست را با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان و تقویت فرهنگ ایثار و ولایتمداری، همراه با حضور جمعی از دوستداران اهلبیت(ع) چهارشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ برگزار میکند.
حسینیه حضرت سیدالشهداء(ع) واقع در اصفهان، خیابان کاوه، پل شهید دایی، کوی شهید ذوالفقار است.
