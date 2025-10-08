  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

برگزاری هیئت ذوالفقار الحسین(ع) با نوای محمدحسین پویانفر

برگزاری هیئت ذوالفقار الحسین(ع) با نوای محمدحسین پویانفر

جلسه هفتگی هیئت ذوالفقارالحسین(ع) با محوریت روضه حضرت زهرا(س) و بزرگداشت شهید مدافع حرم، سردار میثم رضوان‌پور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هفتگی هیئت ذوالفقارالحسین(ع) با محوریت روضه حضرت زهرا(س) و یادبود شهید مدافع حرم سردار میثم رضوان‌پور، در حسینیه حضرت سیدالشهداء(ع) واقع در اصفهان برگزار می‌شود.

در این مراسم، محمد دادستان‌پور، محمدحسین پویانفر و علیرضا شریفی به ایراد سخنرانی و مرثیه خوانی می‌پردازند.

هیئت ذوالفقارالحسین(ع) این نشست را با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان و تقویت فرهنگ ایثار و ولایتمداری، همراه با حضور جمعی از دوستداران اهل‌بیت(ع) چهارشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌کند.

حسینیه حضرت سیدالشهداء(ع) واقع در اصفهان، خیابان کاوه، پل شهید دایی، کوی شهید ذوالفقار است.

کد خبر 6615441
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها