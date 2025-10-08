به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در نشست کارگروه بازماندگان از تحصیل با تأکید بر اهمیت رسیدگی به این موضوع، اظهار کرد: پس از بازگشایی مدارس، تمرکز آموزش و پرورش بر شناسایی و جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل قرار گرفته است تا هیچ کودک و نوجوانی از فرصت یادگیری و رشد بینصیب نماند.
وی افزود: حساسیت عمومی نسبت به موضوع بازماندگان از تحصیل را یک فرصت ارزشمند میدانیم؛ زیرا توجه جامعه به این مسئله میتواند به همافزایی بیشتر برای بازگرداندن این دانشآموزان به مدرسه منجر شود. آموزش و پرورش در سالهای گذشته اقدامات موثری در این زمینه انجام داده و همچنان با جدیت در مسیر ادامه تحصیل همه کودکان گام برمیدارد.
ضیایی تصریح کرد: مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل تنها با همکاری و همراهی همه نهادها ممکن است. لازم است تمامی دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، شوراهای آموزش و پرورش، نهادهای نظامی، اقتصادی و فرهنگی در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا بتوانیم با همت جمعی، آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین رقم بزنیم.
وی عنوان کرد: در گام نخست، باید آمارها و اطلاعات موجود بهصورت دقیق بررسی و همسو شوند تا برنامهای جامع و اجرایی برای جذب بازماندگان از تحصیل تدوین گردد. در این مسیر، تشکیل نشستهای منظم و هماهنگ با محوریت شورای آموزش و پرورش استان ضروری است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل «کمیته جذب آموزشی» به ریاست استاندار در مرکز استان و فرمانداران در شهرستانها با هدف پیگیری مستمر وضعیت دانشآموزان بازمانده از تحصیل، میتواند به انسجام بیشتر اقدامات و نتایج ملموستر منجر شود.
وی بیان کرد: بیشترین میزان بازماندگی از تحصیل در دوره متوسطه دوم مشاهده میشود و لازم است در استان هرمزگان با نگاه دقیق میدانی و علمی، دلایل این مسئله شناسایی و برای رفع آن برنامهریزی شود.
ضیایی با اشاره به عوامل مؤثر بر بازماندگی از تحصیل گفت: فقر اقتصادی، مهاجرت، حاشیهنشینی، کمبود زیرساختهای آموزشی، شرایط فرهنگی خانوادهها و اشتغال زودهنگام کودکان از جمله مهمترین دلایل هستند که رفع آنها نیازمند همکاری فرابخشی و همدلی اجتماعی است.
وی افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بستر مناسبی برای همکاری نهادها با آموزش و پرورش فراهم کرده است و لازم است با اجرای دقیق این قانون، زمینه بازگشت دانشآموزان به چرخه تحصیل فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تأکید کرد: حتی جذب یک دانشآموز بازمانده نیز برای ما ارزشمند است و تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاهها، خانوادهها و خیرین، هیچ کودکی از حق آموزش محروم نماند.
وی ابراز امیدواری کرد: با همت جمعی، همراهی خیرین، و برنامهریزی منسجم، بتوانیم گامبهگام به سوی تحقق عدالت آموزشی حرکت کنیم و روزی را شاهد باشیم که در استان هرمزگان هیچ دانشآموزی از مدرسه جا نماند.
