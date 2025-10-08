صادق: آماده همکاری برای تامین مسکن نیروهای انتظامی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پیامی به سردار سرتیپ پاسدار «محمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با تبریک روز و هفته نیروی انتظامی، با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروی انتظامی در ایجاد و تداوم «حس امنیت» برای آحاد ملت، بر آمادگی این وزارتخانه برای همکاری در جهت تأمین مسکن کارکنان فراجا تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی آماده است در قالب تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه، گامی مؤثر برای تأمین مسکن نیروهای فداکار انتظامی بردارد تا آنان با آسودگی خاطر بیشتری در مسیر پاسداری از امنیت کشور گام بردارند.

متن پیام فرزانه صادق به سردار رادان بدین شرح است؛

سردار سرتیپ پاسدار برادر محمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

روز و هفته نیروی انتظامی را به جنابعالی، فرماندهان غیور، مدیران متعهد، کارکنان جهادی و خانواده‌های صبور و ایثارگر پلیس پرافتخار کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در این برهه حساس که با وجود آتش‌بس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، سایه تهدیدهای ناجوانمردانه بین‌المللی از «فعال کردن مکانیسم ماشه» تا «اعمال تحریم‌های ظالمانه» بر ایران اسلامی سنگینی می‌کند، این شما هستید که با سدّی استوار در برابر ناامنی‌های بالقوه، آرامش را به کانون خانواده‌های ایرانی هدیه می‌دهید و ثبات را در متن جامعه جاری می‌سازید.

نقش سترگ نیروی انتظامی در ایجاد و تداوم «حس امنیت» برای آحاد ملت، رسالتی خطیر است که به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی می‌انجامد؛ سرمایه‌ای که ریشه در اعتماد متقابل مردم و قوای حافظ امنیت دارد و با گام‌های استوار، رفتار مسالمت‌آمیز و تعامل صمیمانه با شهروندان، تقویت و تحکیم می‌گردد.

نیروی انتظامی با مردمی‌ترین چهره خود، پناهگاه و پشتیبان جامعه است و «امنیت پایدار» را که زاییده احترام به کرامت انسانی و پاسداشت حقوق شهروندی است، می‌آفریند. نیروی انتظامی در سایه چنین رویکردی، نه‌تنها نگهبان نظم، بلکه محافظ حرمت مردم نیز هست.

به پاس مجاهدت‌های شبانه‌روزی پرسنل فداکار نیروی انتظامی در این مسیر پرافتخار، وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد در قالب تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه، گامی مؤثر برای تأمین مسکن این عزیزان بردارد تا با خاطری آسوده‌تر از گذشته در پاسداری از امنیت این مرز و بوم بکوشند.

باشد که در پناه لطف پروردگار، ایران عزیزمان همواره در سایه‌سار امنیت و آرامشی که شما در برپایی آن می‌کوشید، استوار و سربلند بماند.