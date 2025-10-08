فراخوان ملی برای کاهش وابستگی به واردات شیرخشک نوزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، فراخوان تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه شیرخشک نوزاد رگولار، با هدف تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه شیرخشک نوزاد و با مشارکت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.

این اقدام بر اساس بند (ج) ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تدوین شده است که دستیابی به خوداتکایی ۹۰ درصدی در فرآورده‌های سلامت را هدف قرار داده و اهمیت راهبردی محصول شیر خشک نوزاد در امنیت غذایی خانوار را مورد تأکید قرار می‌دهد.

در حال حاضر، وابستگی کشور به واردات عمده شیرخشک نوزاد به صورت پودر آماده (Bulk)، نیاز به توسعه ظرفیت‌های داخلی را دوچندان کرده است. ترکیبات اصلی مورد نیاز برای تولید شیرخشک رگولار نوزاد شامل سه دسته کلی ماکرو، ریزمغذی‌ها و چربی‌ها است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: قند طبیعی شیر (لاکتوز)، مالتودکسترین، پودر آب پنیر معدنی‌زدایی شده، کازئین و شیرخشک بدون چربی. موضوع اصلی این فراخوان، حمایت از تولید این مواد اولیه در داخل کشور با قابلیت کاربرد مستقیم در تولید نهایی شیر خشک نوزاد (رگولار) است.

صندوق نوآوری و شکوفایی، برای تحقق این هدف ملی، اعلام کرده است که به صورت مستقیم برای تکمیل زیرساخت‌های تولید با متقاضیان واجد شرایط سرمایه‌گذاری خواهد کرد. شرکت‌ها و فعالانی که متقاضی این سرمایه‌گذاری مشترک هستند، باید مجموعه شرایطی را احراز نمایند.

این شرایط شامل داشتن شخصیت حقوقی فعال در حوزه تولید محصولات فوق یا مشابه در صنایع لبنی، دارویی یا سلامت، و برخورداری از زیرساخت‌های تولید یا آمادگی برای سرمایه‌گذاری سریع جهت توسعه زیرساخت‌ها است.

علاوه بر این، متقاضیان لازم است توانمندی کامل خود را برای رعایت استانداردهای سختگیرانه و اخذ پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو اثبات کنند. دارا بودن زیرساخت تولید و بسته‌بندی نهایی شیر خشک قوطی نوزاد، یا داشتن قرارداد معتبر با تولیدکنندگان نهایی این محصول، از الزامات فنی است.

همچنین، ارائه یک طرح توجیهی فنی و اقتصادی دقیق برای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات مورد نیاز ضروری است. یکی دیگر از الزامات مهم، داشتن عنوان دانش‌بنیانی در تولید محصول یا آمادگی برای کسب این عنوان مطابق با شرایط مندرج در وب‌گاه دانش‌بنیان است تا هم‌راستایی با اقتصاد دانش‌بنیان تضمین شود.

این سرمایه‌گذاری مشترک، گامی مهم در جهت تقویت خودکفایی ملی در تأمین امنیت غذایی و توسعه صنعت راهبردی لبنیات کشور به شمار می‌آید. تولیدکنندگان واجد شرایط می‌توانند درخواست‌های خود را جهت بررسی و آغاز فرآیند مشارکت، حداکثر تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ ثبت و ارسال کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام، می‌توانند به وب‌گاه صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه کرده و یا از طریق ایمیل info@inif.ir و تماس با شماره تلفن ۴۲۱۷۰۱۲۰ با کارشناسان این صندوق در ارتباط باشند.