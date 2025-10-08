به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صادقیه اهری صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی پویش سلامت دهان و دندان اظهار کرد: سلامت دهان و دندان به عنوان جزء بسیار مهم از سلامت عمومی بدن انسان شناخته می شود و نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی افراد ایفا می‌کند.

وی افزود: با این حال، شاخص های سلامت دهان و دندان در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد، به طوری که کودکان شش ساله به طور متوسط با پنج دندان شیری پوسیده وارد مدرسه می شوند و در سن دوازده سالگی نیز به طور میانگین دو دندان دائمی پوسیده دارند و متأسفانه بخش بزرگی از کودکان کشور از پوسیدگی دندانی رنج می برند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تاکید بر ضرورت مشارکت بین‌بخشی، افزود: پویش ملی سلامت دهان و دندان، فرصتی ارزشمند است تا با همکاری آموزش و پرورش، روابط عمومی، شهرداری ، صدا و سیما و سایر نهادها، پیام اصلی این پویش یعنی روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه به جامعه منتقل شود.

در ادامه جلسه، ضمن تشریح نقش هر یک از واحدهای مرتبط، برگزاری مراسم افتتاحیه، اجرای وارنیش فلورایدتراپی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با آموزش و پرورش و پوشش رسانه‌ای گسترده به عنوان محورهای اصلی برنامه‌های هفته پویش در استان مورد تأکید قرار گرفت.

شایان ذکر است این پویش از ۱۹ مهرماه آغاز و تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.