طوسی: بیش از ۱۱۸ هزار تُن کالا در بندر کیش تخلیه و بارگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدحسین رضوی طوسی در تشریح عملکرد شش ماهه اداره بنادر و دریانوردی کیش اظهار کرد: از ابتدای فروردینماه تا پایان شهریورماه سال جاری ۶۶ هزار و ۹۰۰ تن عملیات غیرنفتی و ۵۲ هزار تُن عملیات نفتی در این بندر انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی بیش از پنج هزار و ۳۰۰ فروند شناور تجاری، مسافربری، تفریحی در این بندر رفتوآمد داشته است.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش در خصوص آمار تردد مسافران و گردشگران در این مدت را بالغ بر ۷۳۴ هزار و ۳۰۰ نفر با ۲۳ درصد افزایش اعلام کرد.
به گفته رضوی طوسی؛ این حجم از جابهجایی مسافر شامل تردد گردشگران از طریق کشتیهای مسافربری، شناورهای تفریحی بوده که عمدتاً از مقاصد مختلف به جزیره کیش سفر کردهاند.
وی در پایان با اشاره به بازرسی بیش از ۳۲۰ شناور در بندر کیش در این بازه زمانی اضافه کرد: این بازرسیها با هدف نظارت بر ایمنی تردد دریایی، رعایت مقررات بندری و کنترل استانداردهای زیست محیطی انجام شده است.
