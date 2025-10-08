به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران، این مسابقات را بزرگترین رویداد مهارتی کشور دانست که برای نخستین بار با الگوی جهانی و به صورت متمرکز در اصفهان برگزار میشود.
به گفته وی هدف اصلی از اجرای این الگو همسانسازی استانداردهای آموزشی و رقابتی کشور با معیارهای سازمان جهانی مهارت است.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای اظهار کرد: کشورهای پیشرفته حتی در بالاترین سطوح حکومتی برای رویدادهای مهارت اهمیت ویژهای قائل هستند و ایران نیز باید با همین نگاه ویژه این رقابتها را دنبال کند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات امسال در ۳۸ رشته مهارتی از حضور مقامات ملی، سفرای کشورهای مختلف و شرکت بیش از ۱۲۰۰ نفر از سراسر کشور خبر داد؛ بهگونهای که حدود ۷۰۰ نفر از آنان در بخش رقابت مستقیم شرکت خواهند داشت.
منصوری هدف اصلی این مسابقات را شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای مهارتی عنوان کرد و افزود: حضور در رقابتهای جهانی، فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربیات و فناوریهای روز دنیا به کشور فراهم میآورد.
ارتقای مهارت تا سطح معیارهای جهانی
به گفته معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای، استانداردهای برگزاری این دوره دقیقاً منطبق با معیارهای سازمان جهانی مهارت است و این فرآیند باعث میشود شرکتکنندگان در تمام مراحل مسابقات، با روشهای جهانی کار کرده و سطح تواناییهای خود را ارتقا دهند.
منصوری تأکید کرد: این همسانسازی موجب افزایش قابلتوجه کیفیت مهارتها و نزدیککردن آنها به مدلهای بینالمللی خواهد شد.
وی همچنین به تغییرات رشتهها متناسب با اعلام سازمان جهانی اشاره کرد و از حرکت مسابقات به سمت مهارتهای جدید و نوین خبر داد.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای گفت: در استان اصفهان، رشتههایی مانند هوش مصنوعی به صورت پایلوت در حال برگزاری است و امسال برای نخستین بار مسابقات ملی مهارت به شکل فستیوالی و با مدل جهانی در این شهر اجرا میشود.
