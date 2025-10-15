به گزارش خبرگزاری مهر، فریده روشن در همایش CIS در جمع کارشناسان همراه بیست و دومین مسابقات ملی مهارت ایران، با تأکید بر اینکه برگزاری مسابقات ملی مهارت نقطهعطفی در مسیر توسعه مهارتآموزی کشور است، اظهار کرد: با ایجاد «پردیس مهارتی اصفهان» طی چهار سال آینده، این شهر به قطب دائمی برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی مهارت تبدیل میشود.
وی با اشاره به میزبانی استان اصفهان در بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت اظهار کرد: با تفاهمنامهای که میان استاندار اصفهان، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و معاون وزیر منعقد شد، برای نخستینبار اصفهان میزبان این رویداد بزرگ ملی شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان با بیان اینکه از حدود ۱۲ دوره پیش، این مسابقات بهصورت غیرمتمرکز در استانهای مختلف برگزار میشد، افزود: پیش از آن نیز رقابتها در محل تربیت مربی کرج بهصورت متمرکز برگزار میشد، اما امسال برای نخستین بار تمام مراحل در اصفهان انجام خواهد شد.
روشن بیان کرد: مسابقات ملی مهارت همانند یک المپیک بینالمللی مهارت است که در سطح شهرستانی آغاز میشود و از میان شرکتکنندگان، بهترین افراد در رشتههای مختلف انتخاب میشوند. نکته مهم این است که رقابتها کاملاً عملی برگزار میشود، نه تئوری. برترینهای مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه مییابند و پس از برگزاری مسابقات استانی، نفرات اول هر رشته به مرحله کشوری صعود میکنند. در نهایت، نفرات برتر کشوری برای حضور در مسابقات جهانی مهارت آماده میشوند.
روشن افزود: بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تا ۲۷ مهر در اصفهان برگزار میشود و مسابقات جهانی این دوره در سال ۲۰۲۶ در شانگهای چین خواهد بود. در این مدت، منتخبان کشوری باید آموزشهای تخصصی لازم را برای حضور در رقابت جهانی طی کنند.
وی با اشاره به استقبال گسترده جوانان کشور از این مسابقات گفت: در مرحله نخست ثبتنام، حدود ۱۲ هزار نفر نامنویسی کردند و پس از برگزاری آزمون شهرستانی، افراد برگزیده به مرحله استانی راه یافتند.
به گفته روشن، اکنون حدود ۶۵۰ رقابتکننده در ۳۸ رشته به مرحله کشوری رسیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۰ رشته تعریف شده بود که دو رشته پذیرش هتل و فناوری آب بهدلیل نرسیدن به حد نصاب حذف شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان ادامه داد: رشتههای حاضر در این دوره از شاخههای فنی مانند جوشکاری تا رشتههای خدماتی مانند آشپزی و شیرینیپزی و حتی رشتههای کشاورزی مانند طراحی فضای سبز، گلآرایی و دکوراسیون را شامل میشود. در این رقابتها حدود ۷۵۰ کارشناس، داور و اعضای تیم مدیریتی فعالیت دارند و نزدیک به ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ مهمان نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.
روشن گفت: شاخصهای داوری براساس معیارهای بینالمللی تنظیم شده است و همان سیستم CIS مورد استفاده در مسابقات جهانی مهارت، در این دوره نیز اجرا میشود. داوران دو روز پیش از آغاز رقابتها آموزشهای لازم در زمینه داوری و ارزیابی را دریافت میکنند.
وی ادامه داد: پروژههای مسابقه پیشتر به استانها اعلام شده تا شرکتکنندگان با نوع آزمون آشنا شوند و ارزیابی نهایی نیز دقیقاً براساس همان الگو صورت میگیرد.
روشن اضافه کرد: انتخاب داوران از سوی ستاد مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و از میان افرادی انجام میشود که سابقه داوری در ۲۱ دوره پیشین المپیاد مهارت را دارند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان درباره محل برگزاری مسابقات نیز اظهار کرد: محل اصلی برگزاری رقابتها نمایشگاه بینالمللی اصفهان است، اما برخی رشتهها مانند آشپزی، شیرینیپزی، آجرچینی و طراحی فضای سبز بهدلیل شرایط ایمنی و فنی در محوطهی بیرونی یا کارگاههای تخصصی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان برگزار میشوند.
روشن افزود: مراسم افتتاحیه روز ۲۴ مهر ساعت ۱۸ در سالن اجلاس اصفهان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود. این رویداد در کشورهای توسعهیافته جایگاهی بسیار ارزشمند دارد و در سطح ملی با حضور عالیترین مقامات کشور افتتاح میشود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری مسابقات امسال گفت: امسال تلاش کردیم با هدف رفع نیاز صنایع و صنوف به نیروی کار ماهر، بخش خصوصی و کنسرسیومهای مهارتی را در برگزاری مسابقات مشارکت دهیم تا خودِ متخصصان و صاحبان صنایع در تجهیز، اجرا و ارزیابی نقش داشته باشند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان اظهار کرد: شرکتکنندگان این رقابتها از نخبگان مهارتی کشور هستند که از امتیازات ویژهای در حوزه اشتغال بهرهمند میشوند و معمولاً همانجا در جریان رقابتها مورد توجه کارفرمایان و صنایع قرار گرفته و جذب بازار کار میشوند.
روشن ادامه داد: این افراد در بازهای کوتاهمدت، حدود شش ماه، به استادکاران ماهر تبدیل میشوند و از حمایتهایی نظیر تسهیلات اشتغال و تسهیل در صدور مجوزهای کاری برخوردارند. عمده شرکتکنندگان زیر ۲۱ سال سن دارند و تنها در برخی رشتهها، محدودیت سنی تا ۲۵ سال در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مراسم اختتامیه روز ۲۸ مهر ساعت ۹ صبح برگزار میشود، افزود: این رویداد عظیم با وجود همه پیچیدگیهای اجرایی، فرصتی ارزشمند برای نخبهپروری، استعدادیابی و ترویج فرهنگ مهارتآموزی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان تأکید کرد: این مسابقات علاوه بر پرورش نیروی انسانی ماهر و تبادل دانش فنی میان جوانان، انگیزه بیشتری برای کسب مهارت در آنان ایجاد میکند و از سوی دیگر، بهدلیل حضور صدها مهمان از سراسر کشور، در رونق گردشگری اصفهان نیز اثرگذار خواهد بود.
روشن در پایان خاطرنشان کرد: در گام بعدی، هدف ما راهاندازی پردیس مهارتی اصفهان در چهار سال آینده براساس تفاهمنامهی استاندار است تا مکانی دائمی برای برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی مهارت ایجاد شود. این پردیس میتواند میزبان رقابتهای آزاد مهارتی، مسابقات میان کارگران و سربازان و سایر گروهها باشد و از نظر بازاریابی، ارزش افزوده و منافع اقتصادی نیز دستاوردی مهم برای شهر اصفهان بهشمار میرود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان در جمع کارشناسان همراه سراسر کشور در ۳۸ حرفه ی مهارتی، ضمن خیرمقدم و عذرخواهی از کمبودها و کاستیها، بیان داشت: انتظار دارم با برگزاری این رویداد که برای اولین بار در استان اصفهان برگزار میگردد، با همدلی و همیاری در راستای شعار وفاق برای ایران ماهر، در شناخت آموزشهای فنی و حرفهای و ترویج فرهنگ کار و مهارت، تأثیر بسزایی داشته باشیم.
