به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد افزود: همه معاونت‌ها با رویکرد هماهنگ برنامه‌های توسعه‌ای خود را در چارچوب اهداف کلان سازمان دنبال می‌کنند و ذخایر استراتژیک دارو برای روزهای بحرانی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، در ۶ ماه نخست امسال حدود ۱.۱ میلیارد دلار انواع دارو اعم از مواد اولیه و داروهای آماده وارد کشور شده و بانک مرکزی نیز سال گذشته ۴.۳ میلیارد دلار ارز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است.

شهابی‌مجد تاکید کرد: کمتر از یک درصد بازار دارو به واردات وابسته است، اما برخی نام‌های تجاری خارجی به دلیل محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها کمیاب شده‌اند. با این حال معادل‌های داخلی و ژنریک داروها در دسترس هستند و ۹۹ درصد نیاز دارویی کشور از تولید داخل تأمین می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، درباره برنامه‌های معاونت‌ها گفت: در حوزه غذا تمرکز بر تأمین پایدار و ایمن مواد غذایی و استانداردسازی محصولات است و در حوزه دارو، مدیریت موجودی‌ها، برنامه‌ریزی تأمین دارویی و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی نقش کلیدی دارد. استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند امکان رصد لحظه‌ای زنجیره تأمین و تصمیم‌گیری سریع و علمی را فراهم می‌کند.

شهابی‌مجد تاکید کرد: وحدت رویه میان استان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مناطق آزاد و هماهنگی میان معاونت‌ها ضمن تسهیل فرآیندها فرصت‌های جدیدی برای حمایت از تولید داخلی و تأمین کالاهای سلامت‌محور ایجاد می‌کند. اقدامات مدیریتی و سیاست‌های حمایتی سازمان بازار دارو را پایدار نگه می‌دارد و نگرانی از کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد.