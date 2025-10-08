  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

مجتمع شوق زندگی در شهرستان دهلران افتتاح شد 

مجتمع شوق زندگی در شهرستان دهلران افتتاح شد 

ایلام - صبح امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان ایلام و جمعی از مسئولان شهرستان، دومین مجتمع شوق زندگی استان ایلام در شهرستان دهلران افتتاح شد.

به گزارش صبح امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان ایلام ، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان و جمعی از مسئولان دومی مجتمع شوق زندگی استان ایلام در شهرستان دهلران افتتاح شد

رئیس کل دادگستری استان ایلام در این مراسم اظهار داشت: مجتمع «شوق زندگی» با هدف کنترل آسیب های اجتماعی و ارائه خدمت به قشر آسیب‌پذیر، به زودی راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این مراکز می‌توانند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقا فرهنگ صلح و سازش ایفا کنند.

رئیس دادگستری استان ایلام بیان داشت: مجتمع با همکاری بین بخشی و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی نظیر سازمان بهزیستی و شهرداری و دستگاه‌های اجرایی و شرکت ها فعال منطقه راه‌اندازی خواهد شد تا آسیب‌های اجتماعی را کنترل و خدمات اجتماعی و قضایی را به گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه دهد.

کد خبر 6615619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها