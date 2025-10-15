رئیس کل دادگستری ایلام:مشکلات ۶ طرح تولیدی در ایلام بررسی شد

عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از بررسی مشکلات شش طرح تولیدی در نشست کارگروه حمایت از تولید و اشتغال خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیماتی برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها اتخاذ شد.

وی مشکلات موجود در زمینه‌های آب، برق، تعریض مسیر دسترسی، مالیات و دریافت تسهیلات بانکی این طرح‌ها مورد بحث قرار گرفت و مصوب شد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل نهایت همکاری را برای حل مسائل این واحدها انجام دهند.

وی افزود: واحدهای تولیدی مورد ارزیابی در این جلسه مشکلات حاد یا بحرانی نداشتند و بیشتر چالش‌ها در سطح استانی قابل حل بود.

رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: از بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط می‌خواهیم با تسریع در رسیدگی، اجازه ندهند مشکلات تولیدکنندگان به مرحله طرح در جلسات برسد.

علیمحمدی در پایان با اشاره به مصوبات صورت‌گرفته، گفت: خوشبختانه با تصمیمات اتخاذشده، بخش عمده‌ای از مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی برطرف شد.