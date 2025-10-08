  1. استانها
۵۰۰۰ اصله درخت در عالی‌شهر کاشته شد

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: با هدف ارتقای سرانه فضای سبز و بهبود زیست‌پذیری شهری، طرح کاشت پنج هزار اصله درخت در شهر عالی‌شهر اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در حاشیه این برنامه ضمن تأکید بر اهمیت توسعه فضای سبز شهری اظهار کرد: درختکاری از مؤلفه‌های اصلی در بهبود محیط‌زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و مشارکت عمومی در این زمینه، ضامن تداوم طرح‌های زیست‌محیطی خواهد بود.

وی با اشاره به کاشت پنج هزار اصله درخت در نقاط مختلف شهر عالیشهر افزود: توسعه پوشش گیاهی علاوه بر کاهش آلودگی هوا، به تلطیف فضای شهری و افزایش نشاط اجتماعی منجر می‌شود و باید به عنوان یک رویکرد دائمی در برنامه‌های مدیریت شهری دنبال شود.

فرماندار بوشهر همچنین با قدردانی از همکاری شهرداری، منابع طبیعی و مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان و شهروندان خاطرنشان کرد: تحقق توسعه پایدار شهری نیازمند همراهی مردم در حفاظت، نگهداری و گسترش فضاهای سبز

این برنامه با همکاری شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر، اداره منابع طبیعی و با مشارکت گروهی از شهروندان و دانش‌آموزان برگزار شد.

