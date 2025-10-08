به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در حاشیه این برنامه ضمن تأکید بر اهمیت توسعه فضای سبز شهری اظهار کرد: درختکاری از مؤلفههای اصلی در بهبود محیطزیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و مشارکت عمومی در این زمینه، ضامن تداوم طرحهای زیستمحیطی خواهد بود.
وی با اشاره به کاشت پنج هزار اصله درخت در نقاط مختلف شهر عالیشهر افزود: توسعه پوشش گیاهی علاوه بر کاهش آلودگی هوا، به تلطیف فضای شهری و افزایش نشاط اجتماعی منجر میشود و باید به عنوان یک رویکرد دائمی در برنامههای مدیریت شهری دنبال شود.
فرماندار بوشهر همچنین با قدردانی از همکاری شهرداری، منابع طبیعی و مشارکت داوطلبانه دانشآموزان و شهروندان خاطرنشان کرد: تحقق توسعه پایدار شهری نیازمند همراهی مردم در حفاظت، نگهداری و گسترش فضاهای سبز
این برنامه با همکاری شهرداری و شورای اسلامی عالیشهر، اداره منابع طبیعی و با مشارکت گروهی از شهروندان و دانشآموزان برگزار شد.
نظر شما