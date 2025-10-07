پویش «بردستان سبز» با مشارکت مردم و نهادها جان تازه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شهرداری بردستان پیش از ظهر سهشنبه در آیین پویش بردستان سبز که با حضور دانش آموزان، مدیران مدارس و مسئولان برگزار شد اظهار کرد: پویش بردستان سبز سه سال است با همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری بردستان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیر شکل گرفته و به یکی از برنامههای ماندگار شهری تبدیل شده است.
مجید جعفری افزود: در قالب این پویش تاکنون پروژههای متعددی اجرا شده که از جمله میتوان به پارک جنگلی گوراب با مساحت ۷۰ هکتار اشاره کرد که تاکنون ۱۰ هکتار آن کاشته و آبیاری شده است.
سرپرست شهرداری بردستان ادامه داد: دومین پروژه این طرح، کاشت سههزار اصله نهال حرا در محدوده دهنه خور بردستان است و در گام سوم که از امروز آغاز خواهد شد چهارهزار اصله نهال در پیادهروها و معابر شهری با همکاری مغازهداران و شهروندان کاشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ اصله نخل توسط مردم به این پویش اهدا شده گفت: هدف اصلی این حرکت، فرهنگسازی برای حفظ و گسترش فضای سبز شهری است.
جعفری در پایان از دانشآموز امین دوراهکی بهعنوان یکی از نوجوانان فعال در آبیاری و نگهداری از درختان پارک پرستار تقدیر کرد.
صدیقه اندخش، مسئول فضای سبز شهرداری بردستان نیز در این مراسم اظهار کرد: پویش بردستان سبز از یک آرزو برای داشتن شهری زیبا و سرزنده آغاز شد و امروز به یک حرکت اجتماعی تبدیل شده است.
وی افزود: در این طرح تاکنون دو پروژه بزرگ شامل ایجاد پارک جنگلی گوراب و کاشت حرا در سواحل بردستان انجام شده است.
اندخش تصریح کرد: چهارهزار اصله نهال با حمایت و مشارکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اداره منابع طبیعی، شهرداری و شورای اسلامی شهر تأمین و تحویل گرفته شده و با مشارکت مردم در حال کاشت است.
وی با اشاره به نقش جامعه محلی گفت: یکی از ویژگیهای مهم این پویش، حضور فعال مردم و دانشآموزان در کنار نیروهای شهرداری است که باعث شده فرهنگ سبز در بین نسل جدید نهادینه شود.
محسن خسروی، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیر نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش منابع طبیعی در حفاظت از زیستبوم منطقه اظهار کرد: سازمان منابع طبیعی مأموریت سهگانه حفاظت، توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع ملی را دنبال میکند و پویش بردستان سبز نمونهای موفق از این رویکرد مردمی است.
وی افزود: در استان بوشهر دو نهالستان عمومی فعال داریم که یکی از آنها در بردخون شهرستان دیر با ظرفیت سالانه تولید یک میلیون نهال جنگلی فعالیت میکند.
خسروی ادامه داد: در سال جاری (۱۴۰۴) این نهالستان بیش از ۲۰۰ هزار اصله نهال حرا و گونههای جنگلی و مقاوم از جمله گز، ابریشم، تکوما، سنا، کنار و گل کاغذی تولید کرده است.
وی تأکید کرد: نهالستان بردخون دومین مرکز بزرگ تولید نهال در استان بوشهر است و بخش عمدهای از نیاز طرحهای فضای سبز و پروژههای جنگلکاری جنوب استان از این مرکز تأمین میشود.
پویش بردستان سبز امروز به نماد همکاری مردمی، تلاش مدیریتی و همدلی اجتماعی در جنوب استان بوشهر تبدیل شده است؛ حرکتی که نشان میدهد توسعه پایدار از دل مشارکت مردم و عشق به طبیعت میروید.
نظر شما