به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، در دیدار با رئیس پلیس راهور کشور، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایرلند، صدور گواهینامه منوط به گذراندن دورههای احیای قلبی ریوی و کمکهای اولیه است و در گواهینامه مُهر تأیید این آموزش ثبت میشود.
وی افزود: چنین آموزشهایی عمق درک رانندگان از خطر تصادف را بالا میبرد و به آنان نشان میدهد که یک لحظه غفلت چگونه میتواند به مرگ منجر شود.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در بررسیها مشخص شده است که آشنایی مردم با مهارتهای اولیه امداد و احیا میتواند تا ۱۵ درصد از مرگومیر در صحنه تصادف را کاهش دهد. بسیاری از رانندگان یا شاهدان حادثه میتوانند با انجام اقداماتی ساده مانند کنترل خونریزی، آزادسازی مصدوم از خودرو و تماس سریع با اورژانس، از وقوع فاجعه جلوگیری کنند.
رضوی با اشاره به خاطرات شخصی از بیماران دچار خونریزی شدید در اثر شکستگی استخوان فمور، ادامه داد: اگر در همان صحنه، پانسمان فشاری یا اقدام اولیهای انجام شود، جان بسیاری از مصدومان حفظ میشود. این دانش باید عمومی شود و تنها مختص نیروهای تخصصی نباشد.
وی تأکید کرد: آموزشهای اولیه کمکهای حیاتی میتواند با همکاری سازمانهای مردمنهاد، انجمنهای پزشکی و مراکز آموزشی کشور برگزار شود و حتی بخشی از آن بهصورت آنلاین در دسترس قرار گیرد. این آموزشها باید در فرآیند صدور گواهینامه رانندگی الزامی شود تا هر رانندهای پیش از دریافت گواهینامه، توان انجام اقدامات اولیه در صحنه حادثه را داشته باشد.
رضوی با انتقاد از وضعیت ایمنی رانندگی در کشور گفت: در بسیاری از شهرهای جهان، هیچ موتورسوار بدون کلاه ایمنی یا حرکت در پیادهرو دیده نمیشود، اما در کشور ما هنوز این تخلفات عادی شده است و هزینههای سنگینی برای جامعه دارد. بسیاری از قربانیان تصادفات دچار معلولیتهای دائمی یا زندگی نباتی میشوند و برخی رانندگان نیز بهدلیل بیاحتیاطی سالها درگیر تبعات قضایی هستند.
معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم سختگیری قانونی در تخلفات سرعت و رعایت مقررات، افزود: گاهی سختگیری پلیس در همان لحظه شاید موجب نارضایتی شود، اما در واقع نجاتدهنده زندگی است. هدف ما از این همکاری، پیشگیری از حادثه و حفظ جان انسانها است.
