دوره آموزشی مهارت محور در جهاد دانشگاهی استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصفی راد صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه دامغان با بیان اینکه زمینه برای آموزش های مهارت محور دانشجویان فراهم است، ابراز داشت: این آموزش ها می تواند در حوزه اشتغال بعد از فارغ تحصیلی به دانشجو کمک کند.

وی با بیان اینکه در اقدام مشترک می توان در حوزه های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی دانشجو را وارد میدان کرد، افزود: در نتیجه این اقدامات دانشجو توانمند و برای ورود به بازار کار آماده خواهد بود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با بیان اینکه طرح آموزشی هر دانشجو یک مهارت در استان کلید خورده است، ابراز داشت: این طرح دوره های آموزش تخصصی و عمومی اشتغال زا را برای دانشجویان برگزار می کند.

منصفی راد از راه اندازی سامانه شهر دانشجو نیز خبر داد و تصریح کرد: این سامانه برای مشارکت فعال و بهره مندی از تسهیلات ویژه دانشجویان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح دانشجویان مستعد شناسایی و زمینه همکاری در سه سطح ساختار جهاد دانشگاهی مهیا است، افزود: شرکت رایگان در بازدید ها، بهره مندی از تخفیف خدمات نشر کتاب و مراکز درمانی جهاد دانشگاهی دیگر مزایای آن است.