به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای فعالان زیست‌بوم مد و پوشاک با دبیر جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس، سپهر آذرشب مدیر توسعه کسب و کار صنعت نساجی و پوشاک ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با محسن گرجی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن گفتگو درباره روش‌های ترویج فناوری‌های نو در صنایع مد و لباس، توانمندی‌های فناوری‌های نو در ایران و جهان در صنایع مد و لباس را بررسی و در خصوص اهمیت و راهبردهای مرتبط مد و لباس تبادل نظر کردند.

محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های روز در صنایع مد و لباس، در جریان سیاست‌ها و الگوهای حمایتی ستاد نانو از فعالان حوزه مد و لباس کشور قرار گرفت.

سپهر آذرشب ‌به تبیین چالش‌ها و نیازهای نرم‌افزاری و سخت افزاری توسعه زیست‌بوم مد کشور پرداخت و خواستار ایجاد بستری مناسب توسط کارگروه برای تبادل نظر، گفتگو و اجماع این زیست بوم شد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، یکی از ۱۴ستاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تلاش می‌کند تا از طریق چشم‌اندازسازی، ارائه تسهیلات، ایجاد بازار و رفع مشکلات، زمینه فعالیت بخش خصوصی و تولید ثروت در جامعه را فراهم آورد.