بیت کوین باز هم عقب کشید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین کاهشی شد و به زیر ۱۲۲ هزار دلار رسید.

هم اکنون هر واحد از این پادشاه بازار ارزهای مجازی با قیمت ۱۲۱ هزار و ۶۷۴ دلار بین معامله گران دست به دست می شود که نسبت به دیروز همین موقع ۱.۸ درصد پایین تر است.

با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین امروز به ۲.۴۲ تریلیون دلار رسید که نسبت به روز گذشته حدود ۵۰‌ میلیارد دلار کاهش یافته است.

حال دیگر ارزهای مجازی مطرح بازار هم در معاملات امروز خوب نبود به گونه ای که اتریوم ۴.۸ درصد ریخت و به ۴ هزار ‌و ۴۵۱ دلار عقب نشینی کرد.

سولانا هم ۴.۵‌ درصد کاهش قیمت داشت و به ۲۱۹ دلار رسید اما بازنده امروز بازار دوج کوین بود که ۵.۷۴ درصد ریخت و به ۰.۲۴۶ دلار رسید.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۲.۳۷ درصد کاهش یافت و به ۴.۱۶ تریلیون دلار رسید. این بازار در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴۳ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به روز گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ از این حجم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۳ درصد هم مربوط به اتریوم‌ بوده است.