مانور ساعت صفر در بندر دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، رضا نیکو صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : در راستای ارزیابی سطح آمادگی تیم‌های امدادی، مانور ترکیبی بدون اطلاع قبلی در محل اداره بندر و دریانوردی دیلم برگزار شد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم افزود :دراین مانور که با هدف سنجش آمادگی و هماهنگی نیروهای امدادی اجرا شد، تیم‌های امداد خشکی و دریایی اداره بندر و دریانوردی دیلم توانستند با عملکردی سریع و منظم ماموریت خود را با موفقیت به اتمام برساند.

وی ضمن تقدیر از عوامل شرکت کننده، عنوان کرد: در این مانور تیم آتش‌نشانی شهرداری دیلم با حضور مؤثر و واکنش به‌موقع، نقش مهم و موثری در اجرای موفق این مانور ایفا کرد.

وی گفت: در پایان این مانور فرماندار شهرستان دیلم، با ابراز رضایتمندی از عملکرد مانور انجام شده،از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان بندر و نیروهای امدادی، تقدیر کرد.