به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیکو صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این شناور که در وضعیت نیمه‌مغروق قرار داشت، دچار حریق در پل فرماندهی شد که با اقدام به‌موقع نیروهای امدادی اداره بندر و دریانوردی دیلم، آتش در همان لحظات اولیه به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: عملیات اطفای حریق با مشارکت مرکز کنترل، ایستگاه آتش‌نشانی خشکی، شناور سار ۳، شناور آتش‌خوار «ریشهر»، قایق آلودگی بندر دیلم و همکاران امور دریایی بندر، انجام شد.

مدیر اداره بندر و دریانوردی دیلم ادامه داد: در این حادثه علاوه بر حضور میدانی مدیر بندر، فرماندار دیلم، معاون عمرانی فرمانداری، دریابانی، اعضای شرکت تعاونی لنجداران نیز پیگیری و نظارت مستمر بر روند عملیات داشتند.

نیکو بیان کرد: خوشبختانه با اقدام سریع و هماهنگی نیروهای دریایی و خشکی، از گسترش آتش‌سوزی و بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری شد.