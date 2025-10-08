پیدا شدن ۳ مفقودی در جنگل ناهارخوران گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: روز گذشته گزارش مفقود شدن سه مرد جوان در منطقه جنگلی ارتفاعات ناهارخوران، حدفاصل منطقه چشمه باران و کلبه مهتاب از طریق تماس های مردمی به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: با هماهنگی پلیس بلافاصله یک تیم از پایگاه زیارت شهرستان گرگان برای پیدا کردن این سه جوان اعزام شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: سه مرد جوان که روز سه شنبه مفقود شده بودند با رسیدن نیروهای امدادی به منطقه جنگلی مسیر خود را پیدا کرده و توسط نیروهای امدادی به پایین دست انتقال یافتند .