سلیمی: نجات مرد ۸۰ ساله و جوان ۱۷ ساله مفقود در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: روز گذشته گزارشی مبنی بر مفقود شدن یک مرد ۸۰ ساله در روستای کفشگیری گرگان به هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: با اعزام سه گروه جست‌وجو و تلاش شبانه‌روزی نیروهای نیروی انتظامی و هلال احمر، این فرد پیدا شده و به آغوش خانواده بازگشت.

سلیمی ادامه داد: همچنین در همان روز، جوان ۱۷ ساله‌ای که در ارتفاعات درازنو مفقود شده بود، با همکاری نیروهای امداد و نجات هلال احمر و یگان حفاظت منابع طبیعی پیدا شد و به همراه تیم امداد در حال بازگشت به مناطق امن است.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان ضمن قدردانی از همکاری نیروهای امدادی و انتظامی، از مردم خواست در مواقع اضطراری سریعاً گزارش دهند تا عملیات‌های امدادی با سرعت و دقت انجام شود.