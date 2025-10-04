  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

سلیمی: نجات مرد ۸۰ ساله و جوان ۱۷ ساله مفقود در گلستان

گرگان-سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان، از پیدا شدن مرد ۸۰ ساله مفقود در روستای کفشگیری گرگان و جوان ۱۷ ساله گمشده در ارتفاعات درازنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: روز گذشته گزارشی مبنی بر مفقود شدن یک مرد ۸۰ ساله در روستای کفشگیری گرگان به هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: با اعزام سه گروه جست‌وجو و تلاش شبانه‌روزی نیروهای نیروی انتظامی و هلال احمر، این فرد پیدا شده و به آغوش خانواده بازگشت.

سلیمی ادامه داد: همچنین در همان روز، جوان ۱۷ ساله‌ای که در ارتفاعات درازنو مفقود شده بود، با همکاری نیروهای امداد و نجات هلال احمر و یگان حفاظت منابع طبیعی پیدا شد و به همراه تیم امداد در حال بازگشت به مناطق امن است.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان ضمن قدردانی از همکاری نیروهای امدادی و انتظامی، از مردم خواست در مواقع اضطراری سریعاً گزارش دهند تا عملیات‌های امدادی با سرعت و دقت انجام شود.

