  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۳

سلیمی: تصادف دو خودرو در گالیکش ۵ مصدوم برجا گذاشت

سلیمی: تصادف دو خودرو در گالیکش ۵ مصدوم برجا گذاشت

گالیکش-معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: تصادف دو خودرو در گالیکش ۵ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: شامگاه گذشته گزارش تصادف یک دستگاه تیبا و یک دستگاه پراید در شهرستان گالیکش خط نو، چهار راه عرب بوران، از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران پایگاه دوراهی شهرستان گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در این تصادف از هشت حادثه‌دیده پنچ نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.

کد خبر 6615189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها