سلیمی: تصادف دو خودرو در گالیکش ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: شامگاه گذشته گزارش تصادف یک دستگاه تیبا و یک دستگاه پراید در شهرستان گالیکش خط نو، چهار راه عرب بوران، از سوی اورژانس به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران پایگاه دوراهی شهرستان گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: در این تصادف از هشت حادثهدیده پنچ نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلالاحمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.
