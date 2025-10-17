  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۶

سلیمی: عملیات جست‌وجوی ۲ مفقودی در علی‌آبادکتول

گرگان-سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان گفت: عملیات جست‌وجوی دو مفقودی در علی‌آبادکتول ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر رضا سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۹:۵۴ جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، گزارش مردمی مبنی بر مفقود شدن دو مرد در منطقه بین کردآباد و کبودوال شهرستان علی‌آبادکتول به شماره اضطراری ۱۱۲ هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی متشکل از هفت نجاتگر از شعبه علی‌آبادکتول با یک دستگاه خودروی کمک‌دار سبک و یک دستگاه خودروی سواری به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ساعاتی پیش ۴ نفر دیگر در جنگل شصت‌کلا نیز مفقود شده بودند که نیروهای هلال‌احمر همچنان در حال جست‌وجوی آنان هستند.

