به گزارش خبرنگار مهر، کره جنوبی، کانادا، آمریکا و سوئیس چهار کشوری هستند که برگزارکننده جام های جهانی یخنوردی در سال آینده میلادی هستند. برگزاری این مسابقات از دی ماه آغاز شده و به صورت متوالی پیگیری خواهد شد.

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برای اعزام نماینده به این رقابت ها برنامه دارد؛ محمدرضا صفدریان و محسن بهشتی یخنوردان ایرانی هستند که در این جام های جهانی شرکت خواهند داشت البته به جز آمریکا؛ فدراسیون ایران به دلیل سابقه مشکل تراشی در صدور روادید سفر به این کشور، در کل هیچ برنامه ای برای حضور در جام جهانی آمریکا ندارد و به همین دلیل اقدامی هم برای اخذ ویزای آن انجام نداده است.

این در حالی است که پروسه اخذ ویزا برای سفر به ۳ جام جهانی یخنوردی دیگر آغاز شده و بعضا به نتیجه هم رسیده است.

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در حالی حضور در جام جهانی یخنوردی به میزبانی آمریکا را از برنامه خود خارج کرده است که سال گذشته هم به دلیل مشابه از شرکت در جام جهانی سنگنوردی به میزبانی آمریکا امتناع کرد.

رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: این تجربه را داریم که برای حضور در مسابقاتی به میزبانی آمریکا اقدام به موقع داشته ایم اما به نتیجه نرسیده ایم. سال ۱۴۰۰ آمریکا میزبان جام جهانی بود و سال ۱۴۰۱ هم برگزارکننده رقابت های وردکاپ بود. قصد شرکت در این رویدادها را داشتیم و اقدامات لازم برای آن را هم انجام دادیم اما در نهایت به خاطر عدم صدور ویزا، فرصت حضور را پیدا نکردیم.

وی تصریح کرد: اردیبهشت سال گذشته هم آمریکا میزبان جام جهانی سنگنوردی بود اما اصلا برای حضور در آن برنامه ریزی نکردیم چون می دانستیم با مشکل ویزا مواجه می شویم. در همین راستا شرکت در جام جهانی یخنوردی در این کشور را هم منتفی کرده ایم. به ورزشکاران مان هم گفته ایم که اصلا روی این جام جهانی حسابی نکنند چون اقدامی برای آن انجام نمی دهیم.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با تاکید بر اینکه محمدرضا صفدریان و محسن بهشتی در سه جام جهانی یخنوردی دیگر شرکت می کنند، تصریح کرد: ویزا سفر به کانادا و سوئیس را گرفته ایم، بنابراین حضور در این دو جام قطعی شده است. در مورد کره جنوبی هم در حال رایزنی های لازم هستیم. البته هنوز سایت مسابقات هم باز نشده است اما در کل در مورد ویزای این کشور خیلی بعید است مشکلی داشته باشیم. بنابراین روی حضور در هر سه جام جهانی یخنوردی حساب کرده ایم.