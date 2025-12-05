  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۶:۰۷

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

از غذاهای فوق فرآوری شده عامل پرخوری تا معرفی سندرم قلبی عروقی-کلیوی

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده‌اند:

غذاهای فوق فرآوری شده می‌توانند باعث پرخوری در نوجوانان شوند

تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که در اواخر نوجوانی و اوایل بیست سالگی خود هستند، پس از دو هفته رژیم غذایی سرشار از غذاهای فوق فرآوری‌شده، حتی زمانی که گرسنه نیستند هم کالری بیش از حدی دریافت می‌کنند.

مرگبارترین سندرمی که تا به حال درباره‌اش نشنیده‌اید

بر اساس یک نظرسنجی جدید توسط انجمن قلب آمریکا، تقریباً از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر نام سندرم قلبی عروقی-کلیوی-متابولیک (CKM) را نشنیده‌اند، اگرچه تقریباً همین نسبت به آن مبتلا هستند.

واکسن‌های کووید می‌توانند اثربخشی ایمونوتراپی سرطان را افزایش دهند

فناوری mRNA که برخی از واکسن‌های کووید را پشتیبانی می‌کند، ممکن است مزیت شگفت‌انگیزی برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته داشته باشد.

چگونه سرطان باعث مرگ می‌شود؟ نظریه جدید لخته شدن خون

یک مطالعه جدید می‌گوید: آنچه بیماران سرطانی را می‌کشد، میزان گسترش بدخیمی در بدن آنهاست، نه خود سرطان.

      کاش صدا و سیما و خبرگزاری‌ها و وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و امثالهم مرتباً مردم را در جریان مضرات غذاهای فوق فرآوری شده قرار می‌دادند و لیست این غذاها را منتشر می‌کردند .

