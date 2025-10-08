سردار فرمانی: ملت ایران در صف اول حمایت از مظلومان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مقداد فرمانی ظهر چهارشنبه در جشنواره سالانه مالک اشتر با اشاره به ضرورت حمایت از مظلوم و ظلمستیزی در جبهه حق، اظهار کرد: جنگ حق و باطل تا ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه خواهد داشت و ما باید در این مسیر نقش خود را بهدرستی ایفا کنیم.
دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جشنواره مالک اشتر این رویداد را بستری برای سنجش نقشآفرینی نیروهای مؤمن در مسیر جهاد و مقابله با جبهه باطل معرفی کرد و افزود: کسی مالک اشتر انقلاب است که بداند چقدر توانسته انقلاب را به تمدن جهانی نزدیک کند، نه آنکه صرفاً به برتری حوزه یا ناحیه خود بیندیشد.
وی با تأکید بر جایگاه مسئله فلسطین در گفتمان انقلاب اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری مسئله فلسطین را مسئله اول جهان اسلام میدانند در حالی که برخی مسلماننماها با سکوت یا همراهی با رژیم صهیونیستی در صف باطل شمشیر میزنند.
سردار فرمانی تصریح کرد:ملت ایران در صف اول حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایستاده است موشکهای مقاومت دلهای آزادگان جهان را شاد کردهاند.
وی با مرور نگاه تمدنی حضرت امام خمینی (ره) از سال ۱۳۳۱، حمایت رژیم پهلوی از صهیونیسم را نشانه وابستگی به جبهه طاعونزده غرب دانست و اظهارکرد:تمدن غربی امروز توسط دولتمردان اروپا و آمریکا هدایت میشود، در حالی که تمدن اسلامی با محوریت انسان و خدا در مسیر بعثت تا ظهور در حال شکلگیری است.
دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی را از وظایف نظام اسلامی دانست و نقش بسیج را در این مسیر کلیدی توصیف کرد.
وی با بیان اینکه بسیج میتواند در تحقق دولتسازی اسلامی کمک کند افزود : تمدنسازی باید باشد تا به دولتسازی برسیم. پایگاهگذاری دولت اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی از مأموریتهای راهبردی بسیج است.
سردار فرمانی با اشاره به افق ۱۴۰۴، گفت: با تقویت ایمان و اخلاص، بتوان گامهای مؤثری در مسیر ظهور برداشت و مالک اشترهای حقیقی انقلاب را شناسایی و تقویت کرد.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم، از ۱۱۰ نفر از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره مالک اشتر فرماندهی سپاه قدس گیلان تقدیر شد.
