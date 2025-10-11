عاشوریان: «جشنواره نهال» ویژه کودکان در گیلان برگزار می شود

طاهره عاشوریان در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری«جشنواره نهال» ویژه کودکان با تأکید بر اهداف تربیتی و آموزشی جشنواره، اظهار کرد: جشنواره نهال با هدف شناسایی استعداد های کودکان و قرار دادن آنها در مسیر روشن برای آینده طراحی شده است.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود:این جشنواره در راستای توانمندسازی کودکان همراه با نشاط‌بخشی و ایجاد بستری مناسب در استعدادیابی و ایجاد روحیه اختصاصی در نونهالان برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه جشنواره با محوریت کودک و در کنار نقش‌آفرینی مادران، متربیان مهد، پیش‌دبستانی‌ها، مربیان کودک و پایگاه‌های بسیج به اجرا در می‌آید گفت: هدف اصلی جشنواره ارتقا و پرورش سطح مهارت، خلاقیت، تفکر و تعامل در کودکان زیر ۷ سال است.

عاشوریان با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود:این دوره از جشنواره به یاد نونهالان شهید استان گیلان در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی؛«شهیده سیده محیا صدیقی صابر »و شهید میلان صابر برگزار خواهد شد.

وی از موضوعات و قالب‌های آثار محورهای موضوعی پذیرش آثار گفت و اظهار کرد: موضوعات جشنواره برای کودکان زیر ۷ سال؛شامل مناسبت‌های ملی (نظیر دهه فجر)، مناسبت‌های مذهبی (از جمله ائمه اطهار، انتظار و غدیر) و همچنین موضوعات مرتبط با قرآن، ایثار و شهادت و سبک زندگی اسلامی است.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان قالب‌های ارسال آثار را بسیار متنوع خواند و گفت: قالب‌های پذیرش شامل بخش‌های قرآنی، نقالی، دکلمه‌خوانی و قصه‌گویی، سرود، نماهنگ، کاردستی، قصه‌سازی، بازی‌سازی، موشن و کلیپ است.

وی با اشاره به مهلت ارسال آثار به جشنواره نهال تا اریخ ۲۵ آذرماه ،افزود: آیین اختتامیه جشنواره ن در ایام‌الله دهه مبارک فجر خواهد بود.