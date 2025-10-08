  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

ثبت نام ۳۶ هزار نفر در طرح ملی مسکن؛ سمنانی‌ها بیشترین تعداد متقاضیان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از ثبت نام ۳۶ هزار و ۵۹۳ نفر در طرح ملی مسکن استان خبر داد و گفت: بیشترین تعداد متقاضیان مربوط به شهر سمنان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان سمنان در محل استانداری با بیان اینکه ۳۶ هزار و ۵۹۳ نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند، ابراز داشت: به واجدان شرایط زمین تحویل و کار در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سمنانی ها بیشترین اقبال را به سمت این طرح داشتند، افزود: از این تعداد ۲۱ هزار متقاضی مربوط به شهر سمنان بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه از این تعداد پنج هزار و ۶۰۲ نفر واجد شرایط بودند، ابراز داشت: تلاش شد تا خدمات مربوط ساخت و ساز به اراضی مشخص شده، ارائه شود.

طباطبایی با بیان اینکه تاکنون چهار هزار و ۴۸۲ نفر ساماندهی شدند، تصریح کرد: اراضی و پروژه های مربوط به آن ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ هکتار زمین در پنج نقطه شهر سمنان برای اجرای طرح منظور شده است، افزود: عملیات آماده سازی این سایت ها با خدمات زیر بنایی در حال اجرا است.

