به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان سمنان در محل استانداری با بیان اینکه ۳۶ هزار و ۵۹۳ نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند، ابراز داشت: به واجدان شرایط زمین تحویل و کار در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سمنانی ها بیشترین اقبال را به سمت این طرح داشتند، افزود: از این تعداد ۲۱ هزار متقاضی مربوط به شهر سمنان بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه از این تعداد پنج هزار و ۶۰۲ نفر واجد شرایط بودند، ابراز داشت: تلاش شد تا خدمات مربوط ساخت و ساز به اراضی مشخص شده، ارائه شود.

طباطبایی با بیان اینکه تاکنون چهار هزار و ۴۸۲ نفر ساماندهی شدند، تصریح کرد: اراضی و پروژه های مربوط به آن ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ هکتار زمین در پنج نقطه شهر سمنان برای اجرای طرح منظور شده است، افزود: عملیات آماده سازی این سایت ها با خدمات زیر بنایی در حال اجرا است.