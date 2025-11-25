حضور حجت الاسلام جلیلیان در دفتر خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، به همراه محمدباقر عباسی رئیس سازمان بسیج رسانه استان، در محل دفتر خبرگزاری مهر کرمانشاه حضور یافتند و با امیر مهتران مدیر این رسانه در استان کرمانشاه دیدار کردند.

در این دیدار، مدیر خبرگزاری مهر گزارشی جامع از دستاوردهای خبری و فرهنگی این مجموعه در مناسبت‌های مختلف از جمله اربعین حسینی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رویدادهای ملی ارائه کرد و برنامه‌های آتی در زمینه تقویت مطالبه‌گری رسانه‌ای و آموزش خبرنگاران بیان شد.

در بخش پایانی نشست، از فعالیت‌های حرفه‌ای و پشتکار مدیر خبرگزاری مهر کرمانشاه در پیشبرد اهداف فرهنگی و رسانه‌ای استان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.