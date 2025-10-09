محمدعلی رجایی مدیر گروه هنری اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های حوزه نوشت‌افزار گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، مسئله نقدینگی است. این موضوع بسیار جدی بوده و مشکل اساسی ما در تسویه‌حساب‌ها با فروشگاه‌هایی است که با آن‌ها همکاری داریم. معمولاً بازه‌ زمانی تسویه‌حساب‌ها بسیار طولانی است و با توجه به شرایط تورمی موجود، این موضوع برای تولیدکننده چالش بزرگی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: از طرفی تمامی خریدهای ما از تأمین‌کنندگان به ویژه برای خرید کاغذ به‌صورت نقدی انجام می‌شود؛ این در حالی است که در فرآیند تولید، ما باید نقدینگی را مدیریت کنیم، اما در بحث فروش دوره‌های تسویه حساب معمولاً بالای پنج تا شش ماه زمان می‌برد که همین امر کار را سخت و چالش‌برانگیز می‌کند.

این تولیدکننده درسته دفتر گفت: درباره حجم بازار یا میزان واردات و تاثیرات آن اطّلاع دقیقی ندارم و چالشی هم در این زمینه برای ما مطرح نیست. اما مسئله اصلی همان نقدینگی و تعامل با فروشگاه‌ها است. وقتی کالایی تولید می‌کنید، دریافت به موقع هزینه و نقدینگی حاصل، موضوع بسیار مهمی است.

وی افزود: در بخش طراحی محصولات، خصوصاً طراحی جلد دفترها، چالش خاصی نداریم؛ مثلاً اگر از طرح‌های ایرانی استفاده شود، باز هم فروش خودش را دارد. ما هم تلاش می‌کنیم تا مطابق با ذائقه مخاطبان پیش برویم، چرا که سلایق و نیازهای مخاطبان در جامعه تفکیک‌های متعددی پیدا کرده است. حتی این تفاوت‌ها در فروشگاه‌ها هم نمود پیدا می‌کند؛ بنابراین ما بر اساس این شکاف‌های اجتماعی، برای محصولات خود حدود و مرز مشخصی تعیین کرده و طراحی‌ها را انتخاب می‌کنیم.

رجایی گفت: به‌عنوان مثال، طرح‌هایی با محتوای مقاومت را شخصاً می‌پسندم و استفاده می‌کنم و مورد علاقمندی برخی از فروشگاه‌های شهر است و در میان مخاطبان آن فروشگاه‌ها طرفدار دارد. درحالی که برای مثال فروشگاه هایی همچون شهر کتاب چنین دفاتر با طرح‌های مقاومت مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. بنابراین ما باید در انتخاب طراحی‌ها دقت کنیم تا هم پاسخگوی مخاطبان مختلف باشیم و هم جذابیت لازم را برای بازار هدف حفظ کنیم.

وی افزود: ما در تولید کاراکترها، تمرکز اصلی‌مان را روی طرح‌های ایرانی گذاشته‌ایم و به‌طور کلی از کاراکترهای خارجی استفاده نمی‌کنیم. به‌جای انتخاب شخصیت‌هایی مانند باب اسفنجی، السا یا آنا، بیشتر روی طرح‌هایی کار می‌کنم که برگرفته از طبیعت یا شخصیت‌های کارتونی کمتر شناخته‌شده باشند. منظورم طرح‌هایی است که کارتونی هستند اما شخصیت‌های معروف جهانی محسوب نمی‌شوند. این سبک طراحی که به نوعی بومی‌تر و متمایز بوده با استقبال خوبی مواجه شده است.

این تولیدکننده گفت: درباره واردات هم باید بگویم که نگرانی چندانی نداریم، چراکه سهم مارکت ما از واردات تأثیر کمتری می‌گیرد. شاید درصدی از نوشت‌افزار کشور از طریق واردات تأمین شود، اما بیشتر شامل اقلامی مثل مداد و خودکار است. ما در رسته دفتر کار می‌کنیم و دفترهای وارداتی نیز بیشتر در دسته محصولات لوکس قرار می‌گیرند و مشتری خاص خود را دارند.

رجایی با اشاره به طرح‌های جدید برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت: برای طرح‌های دفترها برنامه‌ریزی خاصی داشته‌ایم. برای ماه‌های مرداد و شهریور که معمولاً فصل آماده‌سازی برای مدارس است، یک خط جدید با استایلی متفاوت طراحی کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی روبه‌رو شد. در این راستا ما همواره با تیم اتاق فکر جلساتی را برگزار می‌کنیم تا ایده‌های جدید و خلاقانه را بررسی کنیم. از طریق این جلسات به مجموعه‌ای از طراحی‌اولیه می‌رسیم و سپس طرح‌ها بازبینی شده، اصلاحات لازم انجام می‌شود و در نهایت به خروجی دلخواه دست پیدا می‌کنیم. به عنوان مثال، برای نمایشگاه ایران نوشت که در پایان شهریور برگزار شد، دفاتری با طرح‌های متنوع و اختصاصی ارائه کردیم.