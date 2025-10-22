حمیدرضا صفاری تولیدکننده صنعت نوشتافزار، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت این صنعت گفت: نزدیک به سیزده سال است که در بخش تولید فعال هستیم. بزرگترین چالشی که همه تولیدکنندگان را واقعاً اذیت میکند، مسئله کاغذ است. قیمت کاغذ وابسته به نرخ دلار دائماً در نوسان است و معمولاً بیشتر صعود میکند تا نزول.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال، وقتی یک محصول را تمام میکنیم، برای تولید دوباره آن با افزایش قیمت مواجه میشویم و مجبوریم این افزایش هزینه را به مصرفکننده منتقل کنیم. بخش عمدهای از این مشکل به همین داستان کاغذ برمیگردد که واقعاً معضل شده است.
این تولیدکننده گفت: در گذشته ارز دولتی به کاغذ اختصاص داده میشد که تا حدودی کمککننده بود، اما حالا این حمایت حذف شده و کاغذ با نرخ ارز آزاد وارد کشور میشود. از طرف دیگر، کارخانههایی که در داخل کشور کاغذ تولید میکنند، محصولاتی با کیفیت بسیار پایین عرضه میکنند که مطابق استانداردها یا مورد قبول مردم نیست تا برای دفاتر خود استفاده کنند.
وی یادآور شد: اگر تولیدکنندگان بتوانند کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند و به یک استاندارد بالاتر دستیابی پیدا کنند، شرایط خیلی بهتر خواهد شد.
صفاری گفت: در حوزه کاری ما از تولیدات مربوط به چاپ و نشر گرفته تا صحافی، تمام فرآیندها از صفر تا صد بهطور کامل در داخل مجموعه خودمان انجام میشود.
وی افزود: موضوع قاچاق در حوزه نوشتافزار بیشتر مربوط به محصولات حاشیهای مانند قمقمه، ظرف غذا، خودکار، هایلایتر و ماژیک است. این محصولات در داخل تولید میشوند، اما همچنان قاچاق آنها قابل مشاهده است. در کنار این موضوع، بحث طرحهای دفاتر نیز از اهمیت برخوردار است؛ چراکه طراحی و تولید دفاتر نیازمند یک ساختار کلی و سازماندهی شده است.
این تولیدکننده صنعت نوشتافزار گفت: مجمع «ایران نوشت» که ما نیز عضوش هستیم، تولیدکنندگان ایرانی و اسلامی هستند که طرحهای بومی و داخلی را برای دفاتر دانشآموزی ارائه میدهند. خوشبختانه این طرحها با استقبال مردم مواجه شده است، اما اگر این حمایت بیشتر شود، تأثیرات مثبت زیادی خواهد داشت؛ نه فقط در بحث پرورش کودکان، بلکه بر ذهن و طرز فکر آنها نیز اثرگذار است. بهویژه اینکه در طول دوران تحصیل، نوع طرح دفاتری که دانشآموزان استفاده میکنند، میتواند نقش مهمی در آینده آنها ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: در رسته دفاتر مشکل قاچاق به آن صورت دیده نمیشود، اما معضل اصلی همان طرحها و انتخاب آنها توسط دانشآموزان است. بیشتر بچهها از طرحهای ترندی که بازار پرطرفداری دارد، استقبال میکنند. بهعنوان مثال، طرحهایی مثل «لبوبو» یا «کرومی»، این روزها طرفداران زیادی دارند، اما لازم است تحقیقات بیشتری انجام شود تا ببینیم این طرحها چه اثری بر ذهن دانشآموزان میگذارند. این موضوع به نظر اهمیت بالایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
صفاری اظهار کرد: ما برای طراحی طرحهای خود بسیار وقت صرف میکنیم؛ به طوری که ممکن است یک کار طراحی بین دو تا سه ماه زمان ببرد. هدف ما تنها چاپ یک تصویر ساده روی جلد دفتر نیست؛ بلکه کارها ساعتها عمیق فکر شدهاند تا بتوانیم محصولاتی با کیفیت ارائه کنیم. امیدواریم زمانی فرا برسد که بتوانیم در زمینه صادرات نیز به جایگاه بالاتری دست پیدا کنیم.
وی افزود: در حال حاضر نیز صادرات دفاتر از سوی برخی برندها به کشورهایی مانند عراق انجام میشود. اما همچنان این حوزه جای پیشرفت دارد. برنامه ما این است که صادرات را به کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش دهیم. البته این امر مستلزم فراهم کردن برخی زیرساختهاست؛ از جمله تسهیل امور گمرکی، کاهش هزینههای حملونقل مثل ارسال تریلی بار بدون واسطه اضافی و ارائه قیمتهای رقابتی. اگر این شرایط مهیا شود، میتوان از این راه سودآوری و ارزآوری بسیار خوبی داشت که قطعاً ارزشمند است.
نظر شما