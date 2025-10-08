به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی در شانزدهمین نشست هم اندیشی شبکه معتمدین و نخبگان اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در مشهد اظهار کرد: تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ نشان میدهد که او در سراسر دنیا برای تهدید ملتها نیرو گماشته و به دنبال ایدئولوژیک کردن ارتش خود است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه با تفکرات آمریکایی و صهیونیستی دوره جدیدی از جنگها در پیش است، افزود: آینده زندگی ملتها با جنگ همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: آمریکا و صهیونیستها پنج تهدید از نگاه ملتها را کشورهای چین، روسیه، ونزوئلا، پایگاه هوایی بگرام و ایران می دانند که این یک طنز تاریخی است.
سلیمانی افزود: هدف ترامپ تحصیل پول و مال است همانگونه که چند سال پیش در رونمایی از سند امنیت ملی آمریکا گفته شد اگر آمریکا تا سال ۲۰۲۵ نتواند به خواسته خود برسد اقبال به آنها در جهان به پایان میرسد که این خود حرفها لابیهای صهیونیست بوده و صهیونیستهایی که تعیین کننده تفکرات آمریکا و ترامپ هستند.
ربیس سازمان بسیج مستضعفین در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: دشمن این روزها در کنار جنگ نظامی و رسانهای جنگ اقتصادی را به ملت ایران تحمیل کرد و رزمندگان خط مقدم این جبهه، تولیدکنندگان و بازاریان هستند.
وی افزود: سازمان بسیج علاوه بر ترویج تفکر بسیجی به عنوان یک خادم وکمک کننده در کنار اصناف و بازاریان نقش آفرینی میکند.
سلیمانی گفت: بخشی از حفظ بازار و ایجاد همدلی و وفاق ملی در خود اصناف شکل میگیرد و بازاریان باید شکل دهنده این تفکر باشند زیرا که این دیدگاه را میتوان قبل از انقلاب و نیز دوران جنگ تحمیلی هشت ساله دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دوازده روزه مشاهده کرد.
